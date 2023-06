Davvero incredibile la notizia gossip su Manuel Bortuzzo. Si è scoperto chi sarebbe la sua fidanzata attuale e tutti sono rimasti a bocca spalancata perché praticamente nessuno si aspettava una notizia del genere. Per diverso tempo c’è stato il silenzio assoluto intorno alla vita privata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ma ora una persona molto informata ha deciso di uscire allo scoperto e di mettere in chiaro quale sia la situazione sentimentale del giovane.

Manuel Bortuzzo è sempre stato un ragazzo molto riservato e quindi non è stato lui a riferire chi sia la fidanzata di oggi. Ma ci ha pensato Alessandro Rosica, conosciuto come l’Investigatore Social su Instagram, a smascherarlo. Eppure mesi fa aveva detto: “Sono felicemente single, adesso ho altri obiettivi e voglio avere la testa libera per dedicarmici. Poi l’amore non si programma, se capita… capita”. Invece le cose non starebbero affatto così.

Manuel Bortuzzo, chi è la fidanzata

Un vero e proprio colpo di scena su Manuel Bortuzzo. L’Investigatore Social e il suo collega di MondoTv24, Giuseppe Scuccimarri, hanno confermato che lui ha una fidanzata. Ma la cosa più interessante non è questa, bensì il nome appunto della ragazza. Ovviamente si aspettano eventuali conferme del nuotatore, ma se fosse vero, la gente cadrebbe praticamente dalle nuvole e vorrebbe comunque chiedere subito spiegazioni sul motivo di questo prolungato silenzio.

Ebbene sì, secondo questi esperti del gossip, Manuel sarebbe sempre stato legato a Lulù Selassié: “Adesso che ho le prove lo posso dire. Non si sono mai lasciati! Si vedono da più di un anno, purtroppo ci sono persone contrarie al loro amore, gente piena di pregiudizi e violenta. Approfondiremo nelle prossime settimane, ovviamente tutto documentato, qualcuno dovrebbe cominciare a mettersi una mano sulla coscienza”. Questo il pensiero di Scuccimarri, mentre Rosica ha confermato: “Abbiamo sempre saputo, si sono sempre visti e sentiti di nascosto“.

Alessandro Rosica ha anche aggiunto in un post a parte sui social: “Non possiamo più fare finta di niente. Io e Scuccimarri abbiamo lavorato per mesi a questo super scoop. Possiamo finalmente rivelarlo con certezza avendo le prove. Lulù Selassie e Manuel non si sono mai lasciati, si sono visti fino a poche settimane fa, soprattutto di notte per paura di essere visti da un uomo in particolare“.