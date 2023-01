Pessima notizia per Manila Nazzaro sulla sua vita privata. Inaspettatamente è arrivata un’indiscrezione di gossip tutt’altro che positiva, che sta già facendo il giro della rete. E tra i fan c’è indubbiamente un grandissimo dispiacere per quanto starebbe avvenendo. A riportare la notizia in anteprima è stato il sito Today, che è stato in grado di ricevere informazioni importanti da persone che sono molto vicine all’ex concorrente del Grande Fratello Vip e anche del reality show Temptation Island Vip.

Quindi, secondo queste informazioni, sarebbe giunta una notizia brutta su Manila Nazzaro e la sua vita privata. Parlando della donna, lei si era soffermata recentemente su Katia Ricciarelli: “Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera, è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno (il matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro)”. Inoltre non ha gradito che abbiano dato spazio a una persona che nella Casa ha dimostrato di avere spesso troppa cattiveria.

Leggi anche: “Ma quanto ti sei rifatta?”. Manila Nazzaro, polemica e insulti sul suo aspetto fisico





Manila Nazzaro, brutta notizia sulla sua vita privata

Possiamo comunque dirvi che non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Manila Nazzaro, ma la sua vita privata sarebbe stata travolta da qualcosa di negativo. Tutti i suoi fan stavano sognando ad occhi aperti qualcosa di meraviglioso, che avrebbe potuto esserci in futuro, invece dovranno tutti tornare sulla Terra e accettare questa nuova realtà dei fatti. Le informazioni sul suo conto sono abbastanza precise, ma occorrerà ovviamente aspettare comunicazioni della diretta interessata per averne certezza.

Manila Nazzaro starebbe per lasciarsi con il suo compagno Lorenzo Amoruso, stando a Today: “Persone vicine a lei hanno riferito che la rottura è vicina, si parla di crisi insanabile“. Ma c’è anche di più, infatti per alcuni la separazione si sarebbe già materializzata alcune settimane fa, ma non ci sarebbe intenzione per ora di avvisare la stampa e i fan per motivi di riservatezza. Svanite le speranze degli ammiratori di lei e dell’ex calciatore, in relazione alla possibilità che tra non molto avrebbero potuto unirsi in matrimonio.

Prima di legarsi a Lorenzo Amoruso, col quale ora si sarebbe lasciata stando agli ultimi rumor, Manila Nazzaro era stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza dal 2005 al 2017. Dall’unione con lui ha anche dato alla luce due figli, che ovviamente ama alla follia.