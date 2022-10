Manila Nazzaro, l’attacco degli hater. L’ex gieffina risponde ai numerosi messaggi di critica ricevuti negli ultimi giorni. Un vero e proprio assalto contro di lei per un motivo ben preciso. Stando alle parole di alcuni utenti, Manila avrebbe fatto ricordo ad alcuni ritocchini cadendo nell’esagerazione.

Manila Nazzaro attaccata dagli hater. Parole che feriscono ma a cui l’ex gieffina decide di rispondere mantenendo la sua educazione. Tutto avrebbe avuto inizio quando a corredo di un suo selfie reso noto su Instagram, Manila ha poi scritto: “Ovviamente questo look che avete amato tutte meritava un post a parte!”.

Manila Nazzaro attaccata dagli hater a causa dei troppi ritocchini: “Sei irriconoscibile”

Che Manila Nazzaro abbia mostrato se stessa in tutta la sua bellezza all’età di 45 anni è fuori discussione. Purtroppo per lei, però, l’attenzione degli hater è caduta esattamente sui dettagli. Nello specifico, sulla tonicità della pelle del viso e sulle labbra. A questo punto, cascata di commenti, alcuni dei quali non troppo lusinghieri. (“Lo abbiamo deciso insieme”. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, l’annuncio non è dei migliori).

“Io ti stimo e ammiro.. Ma sembri tale e quale all ex Ken umano diventato donna”, “Tutta rifatta, un pò troppo irriconoscibile”, “Ma sei irriconoscibile ..cavolo ma che vi fanno al viso ed al corpo siete tutte uguali..pazzesco”, “Fra Avatar e Ivana Spagna”, si legge a corredo del post. Insomma, un attacco vero e proprio a cui Manila Nazzaro ha poi deciso di replicare a tono.

A corredo di alcune frasi offensive riportate nell’immagine del post di replica, Manila Nazzaro ha poi aggiunto quel che pensa: “Tutte donne. Mi piange il cuore a leggere tutti questi commenti scritti con la sola voglia di offenderti, screditarti e sminuirti. Scrivono per sentirsi meglio?”.

E ancora: “Non so. So solo che non ho tempo per rifarmi perché devo pensare alla mia salute. So solo che le foto e il trucco di un certo livello valorizzano i miei tratti come quelli di tutte le donne. So solo che porto fieramente i miei 45 anni curandomi, non avendo mai fumato o bevuto in vita mia. Valorizzando i miei punti forti e nascondendo i miei difetti quando riesco”.

“La verità è che i social ormai servono solo a offendere. Dicono che i social ci hanno reso liberi. Sì, liberi di far male senza alcun senso di colpa perché questo accade ogni volta che scrivete: Sei grassa Sei magra Sei finta Sei rifatta Sei mantenuta Ma alla fine vi sentite meglio? Me lo auguro, perché tutto questo inaridisce voi e non me che conosco bene la mia vita e quanto ho combattuto per essere ciò che sono. E ne sono estremamente orgogliosa”, chiosa Manila Nazzaro.