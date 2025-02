Francesco Totti ha dovuto dire addio a Diego, il fedele amico a quattro zampe che per dieci anni ha fatto parte della sua vita. La scomparsa del Labrador ha lasciato un enorme senso di vuoto e un dolore profondo nel cuore dell’ex capitano della Roma, che ha voluto ricordarlo con un post sui social.

“Ciao Diego”, ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio con una tenera foto che ritrae il cane. Un semplice saluto, carico di emozione e affetto, che sottolinea quanto speciale fosse il legame con il suo amico a quattro zampe.

Francesco Totti in lutto: una triste perdita per lui e la sua famiglia

Anche Chanel Totti, la figlia dell’ex calciatore, ha voluto dedicare un pensiero commovente a Diego. “Ti sono rimasta vicino fino al tuo ultimo respiro, tutto quello che volevo dirti l’ho detto sussurrandoti all’orecchio e tenendoti stretta la zampa. Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro tutti noi”, ha scritto sui social, esprimendo tutto il suo dolore per la perdita.

Le sue parole raccontano di un rapporto indissolubile, costruito nel corso di un decennio fatto di momenti condivisi e affetto incondizionato. “Abbiamo vissuto fianco a fianco dieci anni, siamo cresciuti l’uno vicino all’altro. Sei stato casa, l’amico più vero e sincero, e sono sicura che lo sarai per sempre”.

Diego non era solo un animale domestico, ma un compagno di vita capace di regalare emozioni uniche. Chanel ne ha sottolineato la bontà e l’animo puro, nonostante la sua imponente presenza potesse incutere timore in chi non lo conosceva. “Rallegravi le giornate con un solo sguardo a tutti noi, facevi timore a molte persone per via della grandezza, ma eri buono, un’anima pura, ed io questo non lo scorderò mai. Ti amo tanto, ciao amore mio. Sei stato e sarai per sempre il capitolo più bello della mia vita”, ha concluso, lasciando trasparire tutto l’amore e la gratitudine per il tempo trascorso insieme.

Con la sua scomparsa, Diego lascia un segno indelebile nel cuore della famiglia Totti, che continuerà a custodire il suo ricordo con affetto e nostalgia. Il loro legame, costruito su dieci anni di amore incondizionato, resterà per sempre vivo nel cuore di chi lo ha amato.