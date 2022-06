“È difficile riconoscermi”. E invece è proprio lui: il cantante italiano del momento da bambino

La foto da bambino del cantante, un successo nel giro di poche ore. Un podio conquistato e tenuto stretto, quello sul palcoscenico del Festival di Sanremo. Per lui la carriera nel mondo della musica sta continuando a proseguire indisturbata. E negli ultimi giorni il suo nome è stato tirato in ballo anche a proposito di un presunto dissapore con il musicista con cui ha diviso il trofeo della competizione musicale. Avete capito di chi stiamo parlando?

Un bambino dolcissimo. La foto da piccolo del cantante attira l’attenzione. Stiamo parlando proprio di Mahmood, tirato in ballo di recente a proposito di un presunto dissapore sorto con Blanco. Stando però alle ultime novità, la notizia sarebbe stata smentita. (Mahmood e Blanco, la brutta scoperta dei fan).





Mahmood, la foto da bambino: “Irriconoscibile”

Dopo tanti pettegolezzi, sarebbe stato Mahmood a ironizzare: “Abbiamo litigato? Non lo sapevo. Sei uno strzo”, esordisce il cantante di “Soldi” per poi essere sostenuto dal rapper: “Vaff*ulo”, ironizza ancora Blanco. Un duo più unito che mai, dunque, reduce dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Messo da parte il polverone mediatico sulla crisi con l’amico, bene voltare pagina con la foto da bambino che spopola tra i fan.

Mahmood però piace ai fan non solo per la sua musica. Il cantante di recente ha condiviso una foto che lo ritrae da piccolo e anche questo per lui rappresenta un successo. I fan non fanno che complimentarsi sottolineando la tenerezza dello scatto e l’espressione vispa che da sempre lo contraddistingue fin da bambino.

Tanti anni passati e negli occhi di quel bambino immortalato nello scatto tanta voglia di realizzare un sogno. Musica, si dicev, ma non solo. Mahmood di recente èstato apprezzato anche per il fisico scolpito. Un’altra foto che ha decisamente colpito nel segno lo ritrae a petto nudo. Slip con laccetti laterali che ‘rischierà’ di diventare un tormentone tra i maschietti proprio grazie a lui.

