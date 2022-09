Lutto per Elisa Isoardi, è lei stessa a dare la notizia. Il post struggente della conduttrice tv

Lutto per Elisa Isoardi. La conduttrice tv ha perso la sua cara e amatissima nonna. Purtroppo nonna Lucrezia si è spenta che con la Isoardi aveva un rapporto bellissimo e speciale. L’ex di Salvini chiamava la nonna Memè e ha raccontare cosa è successo è la stessa conduttrice. Elisa infatti ha pubblicato uno scatto in compagnia dell’anziana donna e ha scritto: “Ciao Memè nonnina mia”.

Parole semplici quelle di Elisa Isoardi, come didascalia al paio di scatti condivisi su Instagram. Nella prima foto è possibile vedere le mani della presentatrice intrecciate con quelle, affaticate e provate dall’età, dell’anziana donna. Il secondo scatto è invece una foto scattata ormai diversi anni fa, dove una giovane Elisa Isoardi abbraccia la nonna, sorridendo serena. Immediati e pieni di calore i messaggi di cordoglio e vicinanza per la conduttrice. Anche Angela Melillo e Rosanna Marziale, che hanno scritto sotto la foto dei commenti per manifestare a Elisa tutta la loro amicizia.

C’è da dire che non era di certo la prima volta che la Isoardi parlava della nonna, anzi. Spesso in passato ha parlato del fatto che in qualche modo si sentiva in colpa per non essere riuscita, negli ultimi anni, a starle vicino come avrebbe voluto. In un post recente, la Isoardi aveva scritto: “Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia”.

E continua: “Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”.

Un momento non semplice questo per Elisa Isoardi che da diverso tempo è lontana dalle telecamere. È complesso per lei ritrovare un posto tutto suo nel piccolo schermo, dopo la lunga e fortunata stagione di La Prova del Cuoco. Poi la sfortunata esperienza all’Isola dei Famosi e ora di nuovo in onda con Vorrei dirti che, in onda da domenica 11 settembre.

