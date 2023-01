“Addio, mi lasci sola”. Mara Venier in lutto, il triste annuncio sui social (FOTO)

Lutto doloroso per Mara Venier. La conduttrice veneta ha perso un caro amico e a renderlo noto è proprio la zia. “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata”, scrive piena di dolore la conduttrice di Domenica In. Sui social Mara pubblica una foto con Roberto Ruggiero e fa sapere a tutti che l’uomo se n’è andato. La padrona di casa di Domenica In fa sapere che l’uomo era un avvocato ed era noto al grande pubblico per aver partecipato molto spesso come ospite al Maurizio Costanzo Show.

Ruggiero era molto amico della conduttrice, ma anche di altri volti noti dello spettacolo. Nel post del necrologio, Mara Venier scrive: “Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa”. Poi ancora: “Mi spiace tantissimo veramente!”, scrive l’attore Jerry Calà.

Lutto doloroso per Mara Venier: è morto Roberto Ruggiero

L’uomo se n’è andato dopo essere stato colto da un malore nelle ultime ore, all’uscita di un ristorante nel quartiere Prati in Roma. Roberto Ruggiero come dicevamo era un avvocato, tra i penalisti più famosi e importanti della Capitale. L’uomo è stato avvocato difensore di molti personaggi televisivi e dello spettacolo: da Califano allo stesso Maurizio Costanzo.

Molti e celebri i casi ai quali ha partecipato nel corso della sua vita professionale. Come non citare la difesa per il leader del Psi, Bettino Craxi (Ruggiero era avvocato della Fondazione Craxi). C’è da menzionare poi il suo lavoro durante la stagione di “Mani pulite”. In questa occasione è stato il legale di Mach di Palmstein, alla fine sempre assolto durante i processi di cui è stato protagonista.

Roberto Ruggiero era stato anche insignito della targa onorifica consegnatagli dal Consiglio forense per il suo lavoro nel corso degli anni. Molteplici i messaggi di cordoglio sono arrivati a commento del post di Mara Venier. In molti hanno voluto esprimere il dispiacere per la scomparsa del noto avvocato romano, un vero e proprio principe del foro.

