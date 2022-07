“Il tradimento? Io dico che…”. Laura Chiatti finalmente su quelle voci di crisi con Marco Bocci

Laura Chiatti, la crisi con Marco Bocci. L’attrice ha festeggiato un traguardo importante. La bellezza di 40 anni e un bilancio che non poteva mancare nel giorno del compleanno. L’attrice ha rilasciato un’intervista su Chi per mettere nero su bianco l’anno trascorso tra impegni lavorativi e aspetti della vita privata e sentimentale.

Laura Chiatti, la crisi con Marco Bocci, l’attrice ne parla per la prima volta senza mezzi termini: “Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure”, confessa Laura Chiatti nel corso dell’intervista su Chi.





“Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”. Una tempesta, racconta, superata “con il dialogo, con il confronto”, aggiunge Laura Chiatti alla luce di un momento molto delicato. (Laura Chiatti e Marco Bocci, l’allenamento in casa ‘a luci rosse’).

“Facile amarsi quando tutto va alla grande, ma è nelle difficoltà che si capisce la forza con cui si ama. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì quella di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”, ha sottolineato Laura Chiatti per la prima volta sul rapporto con Marco Bocci.

E a 40 anni compiuti da poco, Laura Chiatti rivela: “Quest’anno, poi, sono tornata a concentrarmi sul lavoro, mettendomi in discussione come non mai”. Presente alla festa anche Francesco Arca, suo ex storico: “L’amore muta, non cambia. Non posso accettare che una persona che ha fatto parte della mia vita possa, d’emblée, scomparire. Francesco è diventato una sorta di fratello maggiore. Quando qualche anno fa Marco è stato male lui, Irene e i loro bambini sono corsi qui, dandomi forza e coraggio”.

