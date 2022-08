Novità importantissima in arrivo per Lulù Selassié e Clarissa Selassié. Le due sorelle, reduci dall’interessante esperienza al Grande Fratello Vip, stanno per proporre qualcosa di memorabile ai loro fan. Hanno già fatto intravedere qualcosa, ma per i dettagli bisognerà aspettare ancora. L’attesa cresce di ora in ora e gli ammiratori non stanno più nella pelle. A soffermarsi su questa notizia con maggiore precisione è stato il sito BlogTivvù, che ha compreso cosa sta per succedere.

A breve vi diremo tutto su Lulù Selassié e Clarissa Selassé. Parlando dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, lei nei giorni scorsi ha voluto voluto ringraziare i fan per l’affetto: l’ex protagonista del GF Vip 6 ha ricevuto dei regali dagli estimatori che ha voluto ritirare nonostante non stesse al pieno della sua forma fisica, così come ha scritto su Instagram: “Grazie fatine mie per i regali che ho ricevuto ieri sera… Sono uscita di casa esclusivamente per prenderli anche se stavo male e per pochi minuti solamente per voi, perché so quanto ci tenete che io li riceva!”.





Lulù Selassié e Clarissa Selassié pronte a lanciare le loro prime canzoni

Se ne stava parlando già da diverso tempo, ma ora Lulù Selassié e Clarissa Selassié sono più che pronte per questa nuova avventura professionale che sperano possa portarle in alto. Stanno per debuttare infatti in un mondo completamente nuovo e forse inaspettato fino a poco tempo fa. Ma hanno scoperto di poter avere queste qualità e hanno deciso di provarci. Per valutare nello specifico tutti i risultati occorrerà pazientare ancora un po’, ma già la novità in sé ha generato entusiasmo.

Sia Lulù che Clarissa sono pronte a esordire nelle vesti di cantante e stanno registrando le loro prime canzoni. L’ex di Bortuzzo ha affermato: “In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all”.

Lulù ha cantato Levitating dell’artista Dua Lipa e Clarissa Selassié 7 Rings di Ariana Grande. Clarissa ha esclamato: “Mentre aspettiamo tutti l’uscita del singolo… vi lascio questa piccola cover che abbiamo fatto io e i ragazzi così per divertirci. Spero vi piaccia, non vedo l’ora di farvi vedere la musica alla quale ho lavorato in questi mesi”.

