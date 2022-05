Gioia enorme per Luigi Mastroianni di Uomini e Donne, che potrà essere chiamato papà per la prima volta. Il grande annuncio è stato fatto dallo stesso ex tronista attraverso il social network Instagram. Ha deciso di pubblicare tre prove inequivocabili, infatti ha mostrato a tutti il test di gravidanza che ha dato esito positivo, l’ecografia e anche il pancione della sua partner. Un momento di straordinaria soddisfazione per il giovane, che ha anche utilizzato parole bellissime per commentare il lieto evento.

Ora Luigi Mastroianni di Uomini e Donne può gridare al cielo questa splendida notizia e potrà quindi diventare papà a brevissimo. Circa un anno fa invece era stato protagonista di un episodio spiacevole, infatti era stato ricoverato in ospedale. Aveva spiegato tra le Instagram Stories di essere rimasto vittima di quello che sembrava uno strappo del muscolo lombare, che avrebbe riportato in palestra. Ma le cattive notizie sono tutte alle spalle perché davanti a sé c’è solamente entusiasmo.





Luigi Mastroianni di Uomini e Donne sarà papà

Nel suo commovente messaggio pubblicato su Instagram a corredo delle tre immagini, Luigi Mastroianni di Uomini e Donne ha commentato così la notizia che gli permetterà di diventare papà: “La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio”. Like e messaggi di grande felicità hanno inondato il suo profilo social. Lui e la sua adorata partner Anna diventeranno molto presto genitori.

Come ha riportato Gossip e Tv, la sua fidanzata Anna è estranea al mondo dello spettacolo e Luigi Mastroianni ha fatto sapere nel recente passato che lei non ha voglia di apparire pubblicamente perché ama la privacy. La relazione sentimentale è nata dopo l’incontro dei due all’interno di una discoteca, dove lui lavorava come deejay. Nonostante inizialmente lei non sembrasse molto interessata, lui ha insistito, l’ha contattata sui social network e dal 2020 compongono una meravigliosa coppia.

Luigi Mastroianni è stato prima corteggiatore di Uomini e Donne e poi è diventato tronista, dove ha scelto Irene Capuano come sua fidanzata. Con quest’ultima è stato legato alcuni mesi, poi si sono lasciati definitivamente nell’ottobre di due anni fa. Adesso ama alla follia Anna, che si sa solamente che è una ragazza laureata, la quale lo renderà adesso papà per la prima volta.

