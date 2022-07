“È un maschietto!”. Fiocco celeste per l’ex UeD: è l’uomo più felice del mondo

“Oggi è il grande giorno: maschio o femmina? In ogni caso sarà uno dei giorni più belli della mia vita”: questo annuncio e poi Luigi Mastroianni figlio svela il sesso del bebè in arrivo con la fidanzata Anna Scuderi. L’ex tronista di UeD diventerà presto papà per la prima volta.

Solo qualche mese fa aveva dato sempre sui social la notizia del primo figlio in arrivo e ora ha condiviso il breve video di un ‘Gender reveal party’ (l’evento caro a molti vip e non solo che serve per rivelare il sesso del bebè, ndr) organizzato in grande stile e con tanto di fuochi d’artificio al quale hanno partecipato parenti e amici.





Luigi Mastroianni figlio: svelato il sesso del bebè

Dopo un primo spoiler nelle Storie, l’ex tronista e la futura mamma hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram una breve clip in cui mostrano una scalinata con due enormi insegne, una con la scritta “Girl” e una con quella “Boy”. Quindi il momento fatidico in cui, circondati da fuochi d’artificio, schiacciano un pulsante.

Poco dopo alle spalle di Luigi Mastroianni e Anna Scuderi si alza in cielo un fumo celeste: sarà dunque un maschietto il primo figlio della coppia. “It’s a boy”, ha infatti scritto il futuro papà ad accompagnare il post. “Grazie a tutti, sono il papà più felice del mondo”, ha aggiunto taggando tutti coloro che “hanno reso questo giorno indimenticabile”.

Nel 2019 Luigi Mastroianni era uscito con la corteggiatrice Irene Capuano da UeD ma non era andata bene. Circa un anno dopo, il 29enne, originario di Caltagirone, aveva presentato sui social la nuova fidanzata in occasione della sua laurea. Anna Scuderi, la donna che gli darà presto il primo figlio, è una ragazza riservata e lontana dai riflettori.

“Sono incinta”. Meravigliosa notizia per l’ex gieffina: “Siamo una famiglia, finalmente”