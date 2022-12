Sei mesi fa la festa in grande stile per il matrimonio, un anno fa il rito civile. La coppia da sogno si dice addio, una favola che in passato avrebbe fatto sognare gli amanti del genere e invece nulla di tutto questo. Sembravano lanciati verso un futuro radioso: lui, 27 anni, è il quarto figlio del colosso degli occhiali Luxottica, lei – 21 anni – è l’erede di una delle famiglie più importanti di Milano, che tra gli antenati vanterebbe addirittura Giacomo Puccini. Belli, ricchi e giovani: tutti gli ingredienti per un matrimonio perfetto. Ma dopo poco tempo l’idillio si rompe.

È finita tra Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera: la festa a Saint Tropez da mille e una notta è già un lontano ricordo. Nel settembre 2021 il matrimonio con rito civile: anche questo è clamorosamente dimenticato. Giuliano Sangiorgi dei Negramaro cantava per loro nella stupenda cornice Chateau de la Messardiere, come scrive il Corriere della sera: lei vestita da sirena, lo sposo col tight color cammello. Un colpo di fulmine, dato che si erano conosciuti la primavera dell’anno scorso.

Leonardo Maria Del Vecchio matrimonio finito con Anna Castellini

Il settimanale Chi ha dato notizia della fine del matrimonio, confermato da Dagospia che ha aggiunto dettagli economici: “Il matrimonio del vispo Leonardo Del Vecchio Junior, che si è sposato a giugno a Saint-Tropez con l’ereditiera Anna Castellini Baldissera, sarebbe già finito. Lo scapricciatello rampollo avrebbe sganciato 40 milioni per congedare la consorte”. Tuttavia fonti vicine alla famiglia di parlano di cifre molto inferiori, cui andrebbe tolto uno zero. La verità di fondo è che sarebbe stato trovato un accordo anche finanziario di chiusura del matrimonio.





Molto probabilmente alla base della crisi una certa dose di avventatezza da parte di entrambi, come si legge sul Corriere della sera. Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sono molto giovani: quando si sono conosciuti, lei aveva 20 anni, lui 26. Il classico colpo di fulmine: lei modella, lui ai tempi amministratore delegato di Salmoiragi&Viganò e capo del Retail di Luxottica. Piccolo dettaglio: alle nozze civili nel Palazzo Reale di Milano si era presentato con i Ray Ban Stories, gli “occhiali intelligenti” realizzati in collaborazione con Meta di Mark Zuckerberg.

In tutti i casi non si conoscono bene le cause della rottura: forse avevano corso troppo, forse non si conoscevano ancora bene, forse il nuovo ruolo di lui nell’azienda di famiglia. Insomma non si arresta l’emorragia di matrimoni finiti: dalla scorsa estate si sono detti addio Totti e Ilary, Claudio Amendola e Francesca Neri, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Gerard Piqué e Shakira. Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sono solo gli ultimi della lista.