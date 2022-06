Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sposi. La coppia ha scelto di celebrare di nuovo le nozze a Château de la Messardiè, un castello del diciannovesimo secolo sulle colline con vista sulla baia di Saint-Tropez, sulle spiagge e sui vigneti di Ramatuelle. La coppia si era già sposata nel settembre 2021 nella sala delle celebrazioni di Palazzo Reale a Milano. Un matrimonio da sogno con tanti ospiti vip. Fra gli ospiti la modella Vittoria Ceretti, che ha postato alcune storie, e Giuliano Sangiorgi che avrebbe cantato con la sposa.



Leonardo Maria Del Vecchio, 27 anni, è il quarto figlio del patron di Luxottica, uno degli uomini più ricchi d’Italia. Secondo le stime di Forbes, nel 2020, il patrimonio ammonta a circa 20,3 miliardi di euro piazzando il fondatore di Luxottica al cinquantesimo posto della classifa mondiale degli uomini più ricchi. Luxottica ha attualmente sedi e negozi in tutto il mondo e oltre 150 mila dipendenti.





Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera sposi a Saint – Tropez



Della moglie, Anna Castellini Baldissera, si conosce molto poco. Si sa che è erede di una delle famiglie più importanti meneghine (nel cui albero genealogico compare anche Giacomo Puccini). Riservatai e discreti, della sposa sappiamo poco. Lei ha il profilo Instagram chiuso mentre lui posta solitamente soltanto foto legate al suo lavoro e ai suoi progetti, anche benefici. (Leggi anche Leonardo Fumarola oggi: che fine ha fatto il ballerino della prima edizione di Amici)



Leonardo e Anna sono stati fidanzati a lungo e lontano dai riflettori, fino all’estate 2021 quando sono iniziate a circolari voci anche sul loro imminente matrimonio. Leonardo Maria Del Vecchio è stato negli anni accostato a diverse ragazze, che gli sono state attribuite dai giornali di gossip. Una su tutte quella con la modella rumena Madalina Ghenea che risale a fine 2019.



E precedentemente con la modella italiana Alessia Tedeschi con cui ha mantenuto una solida amicizia. Leonardo Maria Del Vechio è entrato in Luxottica nel novembre 2017 e attualmente è Head of Retail Italy di Luxottica Group come riportato dal sito della società e guida le attività in Italia di Salmoiraghi & Viganò, Sunglass Hut e dei negozi monomarca Ray-Ban, Persol e Oliver Peoples.

