Quasi ogni giorno Luciano Punzo e Manuela Carriero sono impegnati a schivare le critiche di chi pensa che stiano recitando. Difatti è successo di rado che un tentatore e un fidanzato si mettessero insieme dopo il programma, per questo una parte del pubblico fatica a crederci.

Ma per il bel partenopeo non c’è critica che tiene: lui ha creduto davvero in Manu e adesso ha intenzioni serie con lei. Dopo Temptation Island ha iniziato a viversi la ragazza brindisina nella quotidianità e spesso si immortalano insieme felici e innamorati. Che sia il lieto fine di cui tutti avevamo bisogno?!

Ora che tutto è alla luce del sole, che a quanto pare sembra essere chiarito il dubbio inerente ad una eventuale recita da parte di lui, il gossip è misteriosamente esploso nel corso del week end. Questa volta però non si parla di copioni e ruoli da interpretare, ma la domanda che aleggia è: Luciano Punzo di Temptation Island è gay?





Ad esporsi sull’argomento svariati siti web, tra cui FanPage ad esempio, ma anche il suo amico nonché collega di realtà Davide Basolo, che ha deciso di dire la sua. Davide Basolo ha riposto all’insinuazione tramite il box di domande su Instagram, dato che un fan gli ha proprio chiesto: “Luciano Punzo è gay? È uscito un post“.

“Premesso che non c’è assolutamente di male. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Vi posso garantire che Luciano non è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime stron*ate. Luciano in questo momento sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo un programma importante e queste sono solo cattiverie per lucrare, parlare male. Quindi non ascoltate queste stron*ate”. Questa la risposta secca dell’amico di Luciano Punzo.