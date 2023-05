È finita tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. E questo si sapeva. Tra i due conosciutisi a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, la relazione è durata poco dopo l’uscita dal GF Vip di Luca. Da giorni ormai quello che prima era, o sembrava, amore si è trasformato in un distacco doloroso e amaro. Nessuno lo aspettava, tanto meno lo chef romano che aveva lasciato a dicembre il reality di Alfonso Signorini proprioi per tornare dalla sua ormai ex Soraia.

Ora Luca Salatino ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne dove dà qualche indicazione in più sulle possibili cause che hanno provocato la rottura. Sono dettagli poco piacevoli, quelli che forse ognuno di voi che leggete e che avete avuto o avete una storia vivete nel rapporto con la vostra non sempre dolce metà. A quanto pare Luca ha confessato che Soraia lo considerava troppo ‘appiccicoso‘ e sembrava essere a disagio e nervosa di fronte ai suoi tentativi di starle accanto.

Luca Salatino svela il ‘vero’ motivo della rottura con Soraia

Mentre continuano le voci e i gossip su presunti tradimenti Luca Salatino afferma nell’intervista al magazine di UeD: “Mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa, ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”. Poi l’ex gieffino rivela a quale conclusione è arrivato sui sentimenti di Soraia nei suoi confronti.

“Secondo me Soraia – le parole di Luca – non mi amava più da almeno due mesi. Sia chiaro che non gliene faccio una colpa, perché nessuno deve essere incolpato se non prova più un sentimento. Alla fine mi ha detto che non provava più nulla per me“. E di fronte a una frase del genere anche il più innamorato degli innamorati deve arrendersi. Ma Salatino ci tiene a precisare un concetto.

Nel resto della chiacchierata con i giornalisti del magazine di Uomini e Donne Luca Salatino afferma, infatti, che non rinnega niente di quello che è stato con Soraia. Forse doveva andare così. Di sicuro ci saranno la delusione e l’amarezza, ma, com’era quel detto? Al cuor non si comanda. E Luca Salatino con il suo cuore ci sta in pace. È con quello di Soraia che invece è calato il sipario.

