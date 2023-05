Luca Salatino, c’è il colpo di scena. Nei giorni in cui non si parla d’altro che dell’addio a Soraia, che di recente ha vuotato il sacco sui motivi della separazione, arriva una bella notizia sulla vita privata dell’ex tronista ed ex concorrente del GF Vip 7. Attraverso alcuni video apparsi tra le Storie Instagram, la prova della ‘pace fatta’ con Matteo Ranieri, ex collega di trono a UeD. Sempre che una lite vera e propria ci sia stata tra i due, in realtà.

Ma facciamo un passo indietro. Ai tempi in cui entrambi erano nel programma di Maria De Filippi Luca Salatino e Matteo Ranieri avevano stretto una forte amicizia. Amicizia che è continuata anche dopo le rispettive scelte, quindi nella vita reale. Più volte, infatti, nelle settimane che sono seguite alla fine del loro percorso a UeD, i due si sono mostrati insieme con le rispettive fidanzate, Soraia Ceruti e Valeria Cardone.

Leggi anche: “Colpa mia? Ecco cosa mi ha fatto”. Soraia Allam, la verità sulla rottura con Luca Salatino





Luca Salatino, c’è il colpo di scena: “pace fatta”

Insomma, Luca Salatino e Matteo Ranieri sembravano grandi amici. All’improvviso, però, le Storie insieme si sono bruscamente interrotte. E in contemporanea sono iniziati a circolare anche i primi rumor sulla fine del loro rapporto. Lo chef romano non ha mai commentato, l’altro invece si era limitato a dire che la scorsa estate c’era stata sì una discussione tra loro, ma che l’amicizia non era venuta certo meno.

A Deianira Marzano e Amedeo Venza, però, hanno riferito cose ben diverse: Luca avrebbe deciso di chiudere tutti i rapporti con Matteo e gli screzi tra i due sarebbero dovuti alla partecipazione al GF Vip di Salatino. Ma arriviamo a oggi. Sempre dando per vere queste voci di fine amicizia, il colpo di scena: i due ex tronisti si sono riappacificati.

Nelle ultime ore Luca Salatino e Matteo Ranieri hanno pubblicato sui rispettivi social alcuni video del loro primo incontro dopo un anno di lontananza. Nelle Storie si abbracciano felici e trascorrono la serata insieme. Ma anche qui qualcuno vede del marcio, come si legge sul sito IsaeChia: sul web alcuni hanno fatto notare come abbiano riallacciato i rapporti proprio ora che l’ex gieffino ha chiuso la relazione con Soraia.