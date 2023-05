Luca Salatino, tutta la verità sulla rottura con Soraia. Una storia d’amore che per molti non avrebbe mai visto la scritta ‘fine’. Purtroppo, però, non è andata così con tutti i pettegolezzi annessi su un ipotetico tradimento di lei: “Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l’ho tradito, a me questo basta”, sono state le parole di smentita dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Soraia Ceruti e Luca Salatino lasciati, la verità allo scoperto. La fine di una relazione non rappresenta mai un momento molto facile, soprattutto quando si tratta di un amore nato e finito sotto la luce dei riflettori del mondo dello spettacolo. Su Luca Salatino e Soraia Ceruti si è sentito dire veramente di tutto, soprattutto in merito all’affondo pesante sull’ipotetico tradimento di lei poi appuratamente smentito dalla diretta interessata. Ma allora qual è la verità?

Soraia Ceruti e Luca Salatino lasciati, la verità allo scoperto: “L’ho percepito diverso…”

Per chiarire ulteriormente ogni dubbio, Soraia ha deciso di tornare sull’argomento per provare a porre chiarezza. Ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata per il Magazine di Uomini e Donne dove ha ammesso: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose – io che non faccio del male neanche a una formica – ed è stato avvilente. Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online”.

E ancora: “Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”. L’ex corteggiatrice ha poi proseguito in un bilancio della relazione, andata incontro alle luci della notorietà: “Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”.

Ed entrando sempre più nel dettaglio della questione, Soraia ha fatto esplicito riferimento a “comportamenti non in linea con quello che mi aspettavo”, ammette Soraia per poi specificare: “ad esempio la sua gelosia”, motivo per cui, prosegue Soraia: “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa”. Eppure su questo Soraia ha fermamente preso una posizione: “Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”. Poi la consapevolezza del capolinea raggiunto, un momento difficile: “Invece mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima. Gliel’ho detto guardandolo negli occhi”.