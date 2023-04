Ancora novità sulla rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono lasciati ufficialmente pochi giorni fa, come annunciato in prima battuta dal giovane e successivamente anche dalla ragazza. Quest’ultima ha anche dovuto rispondere ad alcune pesanti accuse, infatti si vociferava che durante la relazione sentimentale lo avesse tradito con un altro uomo. Circostanza totalmente smentita dall’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5.

Infatti, lei ha ammesso di non aver mai compiuto un gesto del genere nei confronti di Luca Salatino. Esattamente sono state queste le parole di Soraia Ceruti: “Tutte le cavolate che sono uscite, che io sto con un imprenditore, sono tutte bugie. Non sto con nessuno, sono sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi cose simili. Luca sa che non l’ho tradito, a me questo basta”. Ma ora ecco spuntare una sua dichiarazione, che assomiglia tantissimo ad una bordata nei confronti dell’ex.

Luca Salatino e Soraia Ceruti, la frecciatina di lei dopo la rottura

I follower di Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono accorti di una reazione della giovane, che nonostante non abbia nominato direttamente l’ex fidanzato, è sembrato avercela proprio con lui. Ha approfittato di alcune considerazioni dell’influencer Tommaso Zorzi per condividerle appieno con un’unica ma inequivocabile parola. Parlando dell’ex vincitore del GF Vip, ha quindi affermato: “Io credo che la prima regola sia quella di evitare tutte le situazioni in cui si annulla la tua individualità e diventate solo una coppia“.

Poi Zorzi ha aggiunto nel suo intervento social: “Quella roba lì secondo me è la prima cosa che è sbagliata ed è la prima cosa a cui dovete prestare attenzione, quando avete dall’altra parte una persona abbastanza pressante. Tu per prima cosa devi rispettare la mia individualità, le mie scelte personali, i miei spazi. Io non devo condividere con te tutto, tu non devi sapere dove sono sempre. Ma non perché io sono in posti in cui non dovrei essere, ma perché mentalmente devo essere consapevole di essere libero“.

Lei ha replicato così a Zorzi: “Amen“. Per i fan si tratterebbe di una condivisione totale del pensiero di Zorzi da parte di Soraia, che potrebbe aver maturato la decisione di lasciarsi proprio a causa di questi presunti comportamenti dell’ex partner.