In questi ultimi giorni è saltata fuori la notizia della rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. I due si erano conosciuti a Uomini e Donne e la relazione era proseguita nonostante la permanenza di lui all’interno del GF Vip 7. Reality che ha, tra l’altro, deciso di abbandonare proprio a causa della forte mancanza che avvertiva nei confronti della sua fidanzata. Oltre a questo, però, c’è una nuova brutta notizia nella vita dell’ex tronista.

Luca Salatino, quando si trovava nella casa del Grande Fratello, aveva fatto riferimento ad un’amicizia interrotta a causa di un litigio. Non avendo raccontando altri dettagli, sono stati diversi i rumor sul motivo di tale litigio, in quanto l’altra persona in questione non è un volto sconosciuto al pubblico italiano. La brutta notizia riguarda infatti la fine dell’amicizia con l’altro tronista, presente nella stessa edizione di UeD a cui partecipò Luca.

Luca Salatino, nuova brutta notizia per l’ex tronista di UeD

Parliamo di Matteo Ranieri, precedentemente corteggiatore di Sophie Codegoni e poi tronista del programma. Facendo lo stesso percorso e vivendo insieme, Luca Salatino e Matteo avevano instaurato davvero un bel legame. A renderli molto uniti erano stati, probabilmente, proprio i loro caratteri e stili di vita diversi. Nel GF Vip 7 però, Salatino aveva appunto annunciato la brutta notizia di un duro scontro durante la precedente estate.

Ranieri subito dopo dichiarò: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando“. L’amicizia tra i due sembra essere però attualmente ufficialmente finita, anche da quanto dichiarato da Amedeo Venza. Nonostante la richiesta di chiarimento di Matteo, Luca non lo ha mai cercato una volta uscito dal reality e nemmeno adesso, in seguito alla rottura con Soraia.

Nelle sue dichiarazioni, Matteo Ranieri aggiunse: “Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: ‘Ahò io so strano Mattè’. È davvero strano, ma è una brava persona. Mi manca molto. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma. Lo penso sempre”.