Nelle scorse settimane Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono detti addio definitivamente, infatti la loro relazione nata a Uomini e Donne è naufragata e tutti i fan sono stati invasi dalla tristezza. Sulla giovane erano circolate indiscrezioni tutt’altro che buone, infatti si era vociferato di una sua presunta nuova storia d’amore. Dopo aver vissuto giorni infernali a causa di questi rumor, lei ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare come sta anche dal punto di vista mentale.

Purtroppo la separazione da Luca Salatino ha provocato a Soraia Ceruti delle conseguenze molto rilevanti. E a Uomini e Donne Magazine ha adesso svelato tutta la sua verità. Si è sbilanciata sulle ragioni della rottura, ma ha anche specificato quale sia il suo stato d’animo. Ovviamente non è esaltante e per questo motivo ha dovuto prendere anche una decisione importante. Andiamo a vedere insieme cosa sta facendo per provare a migliorare il suo umore.

Luca Salatino e Soraia Ceruti, lei rompe il silenzio

Quindi, la separazione da Luca Salatino ha creato grossi problemi a Soraia Ceruti. E a Uomini e Donne Magazine ha iniziato a raccontare: “Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso…Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze…comportamenti non in linea con quello che mi aspettavo, ad esempio la sua gelosia. Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa”.

E poi Soraia ha confessato di essere ricorsa ad un aiuto psicologico da parte di un esperto: “Sono stata male, ma male male. Un periodo bruttissimo, sto seguendo un percorso di psicoterapia“. Quindi, sta avendo non poche difficoltà a superare questa fase della sua vita sentimentale. Ma adesso, lentamente, le cose dovrebbero andarle meglio grazie al supporto dello psicologo. E nelle prossime settimane potrebbe fare un ulteriore aggiornamento.

Intanto, c’è una buona notizia per Luca. Lui e Matteo Ranieri hanno pubblicato sui rispettivi social alcuni video del loro primo incontro dopo un anno di lontananza. Nelle Storie si abbracciano felici e trascorrono la serata insieme.