Luca Salatino e Soraia Allam sono sempre molto osservati dal mondo del gossip. La loro storia è nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne: lui nel ruolo di tronista, lei in quello di corteggiatrice. I mesi nello studio del dating show di Maria De Filippi sono stati lunghi: Luca Salatino ha stretto la sua scelta tra Soraia Allam e Lilli Pugliese. Sono loro le due ragazze che lo hanno maggiormente colpito e fino alla fine ha cercato di nascondere le sue intenzioni.

Poi è arrivato il momento della scelta e Luca Salatino non ha avuto dubbi: anche se la scelta è stata più complessa di quanto si potesse immaginare alla fine il tronista romano ha deciso di voler proseguire la sua storia con Soraia Allam, classe 1994, originaria di Como: su Instagram è seguita da quasi 37 mila follower, con loro condivide selfie e scatti della sua quotidianità. Soraia Allam Ceruti è stata una delle prime corteggiatrici che hanno catturato l’attenzione di Luca Salatino. Sin da subito il tronista ha mostrato interesse nei confronti della ragazza lombarda confessando di avere una forte attrazione fisica nei suoi confronti.





Luca Salatino e Soraia Allam lasciati, loro due smentiscono: “Tutto bene”

Nei giorni scorsi si è parlato di aria di crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam. In più occasioni hanno detto che resta tra loro il problema della distanza: lui romano, lei comasca. Tuttavia l’ex corteggiatrice ha citato una frase detta da Ambra Angiolini nel giorno dell’annuncio della fine della relazione con Massimiliano Allegri: “Esiste per tutti il giorno zero”. In molti hanno fiutato aria di crisi tra i due. Tuttavia in una intervista che Luca Salatino e Soraia Allam hanno rilasciato al canale YouTube MondoTv24 è arrivata la risposta ai dubbi.

Luca Salatino e Soraia Allam hanno spazzato via le nubi: va tutto bene, a gonfie vele. Luca Salatino ammette che per adesso non riescono ad annullare le distanze, a causa dei loro rispettivi impegni. Dunque, si dividono tra Roma e Como. “Sta andando bene – ha aggiunto Soraia Allam -. La distanza è un ostacolo, ma ce la stiamo cavando molto molto bene”.

“Bisogna seguire il cuore, se ti senti di andare a convivere dopo un giorno, fallo”, continua Luca Salatino. Quest’ultimo all’interno del programma di Maria De Filippi non ha trovato solo l’amore, ma anche una bellissima amicizia, quella con Matteo Ranieri. “Convivendo 24 ore con una persona, credo che il legame si è rafforzato di più. Abbiamo condiviso momenti difficili, ci siamo ritrovati a piangere. Poi, infatti, com’è finito il programma, ci siamo subito visti. Non è cambiato niente, io e Matteo siamo veramente come due fratelli”.