Luca Onestini, polemiche a non finire per quanto accaduto in queste ore sui suoi social. Va premesso che l’ex UeD ed ex concorrente anche dell’ultimo GF Vip è originario dell’Emilia Romagna, regione tra le più colpite dall’emergenza meteorologica di questi giorni. Insieme alle Marche sta infatti affrontando un’alluvione senza precedenti. Mentre si scrive è salito a 6 morti e un disperso il bilancio dell’alluvione che ha colpito il territorio ravennate, dunque diventa 14 il conto totale delle vittime del maltempo in Emilia Romagna.

Ma torniamo a Luca Onestini, che è finito al centro della polemica per via di alcuni riferimenti proprio al maltempo in alcune sue Storie di Instagram. Dapprima è comparso un video in cui lo si vede mentre dice: “Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo”.

Luca Onestini “non lo doveva fare”: polemica e critiche

Ma poi arriva la parte che ha dato vita a una serie di forti critiche: “Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su [noto sito di aste al ribasso]. Anche oggi nelle aste ci sono prodotti molto interessanti“. Dunque le Storie che iniziano parlando della delicata situazione che mettendo in ginocchio la popolazione di questa parte del nostro Paese.

Il riferimento al maltempo nelle sue Storie sponsorizzate non è andato giù a molti utenti, che su Twitter come riporta il sito Leggo hanno dato via a una lunga serie di critiche. Fan senza parole davanti a questi video in cui, questa è l’accusa, Luca Onestini approfitta per fare pubblicità.

E infatti alcuni scrivono: “Non lo ha fatto veramente…”, “In compenso Onestini approfitta dell’ alluvione per fare sponsorizzazione a un sito di aste….. una delusione sto ragazzo“ e c’è anche chi consiglia a Luca Onestini di “occupare il tempo ad aiutare i suoi conterranei, invece di stare a fare adv“. Insomma, per molti un grosso scivolone.