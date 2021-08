“Le nostre strade si dividono”. Luca Onestini, è finita con Ivana Mrazova. Dietro l’addio c’è tanto da raccontare

Finalmente la verità su una delle coppie più seguite dal gossip fin dalla partecipazione al Grande Fratello Vip. Sono passati alcuni anni, era infatti la seconda edizione, quella con Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Ayda Yespica e tanti altri. I due protagonisti della nostra storia, Ivana Mrazova e Luca Onestini, si sono conosciuti proprio dentro la casa più spiata dagli italiani. Una storia d’amore che ha fatto sognare tanti fan e appassionati.

Giusto nell’aprile 2020 Luca e Ivana hanno festeggiato i due anni di relazione. Tutto sembrava andare per il meglio. “Due anni insieme – queste le parole dell’ex gieffino – questo è il video della sorpresa del nostro secondo anniversario… Avevo deciso di tenerlo per me”. Poi ha deciso di condividere con tutti il filmato per regalare un po’ di sorrisi ai suoi follower: “Ma visto il periodo – ha infatti spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne –, ho deciso di condividerlo anche con voi. Nei periodi difficili bisogna aggrapparsi alle cose belle, ricordi compresi”. Ora, però, c’è un’importante novità sulla coppia.

Da qualche tempo le voci su una crisi tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono moltiplicate. Indizi social, foto non commentate, ma niente di ufficiale, solo tante illazioni. Finalmente l’ex tronista ha deciso di fare chiarezza. La crisi c’è stata eccome, i due hanno provato a ricucire il rapporto, ma evidentemente non ci sono riusciti. E Luca ha spiegato tutto con un post eloquente su Instagram.





“È stata una storia d’amore stupenda 💔 – scrive Luca Onestini – mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene❣️”.

Dunque è finita tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Le numerose voci degli ultimi tempi hanno trovato conferma nelle parole dell’ex tronista. Il quale ha deciso di chiudere i commenti al post in questione, forse un modo per tentare di preservare quella che è stata una storia importante. Una storia che, anche se finita, ha lasciato tanti bei ricordi a Luca e Ivana. La vita va avanti, anche se ognuno per la sua strada…