Luca Onestini, “poche parole molti fatti”. E con il nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram ecco che l’ex tronista di UeD ed ex concorrente del GF Vip 7 si riscatta dopo giorni di polemiche accese sul suo conto. Bisogna però fare un passo indietro. Come abbiamo raccontato nei dettagli nell’articolo che trovate poco più sotto, era finito nel mirino di molti utenti per alcune Storie Instagram. L’accusa era quella di approfittare in un certo senso dell’alluvione che ha colpito la sua regione, l’Emilia Romagna, per fare pubblicità.

“Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo”, dice Luca Onestini inizialmente in un video. Ma poi continua: “Quindi, se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su [noto sito di aste al ribasso]. Anche oggi nelle aste ci sono prodotti molto interessanti“. Apriti cielo dopo queste Storie.

Luca Onestini, “poche parole molti fatti”: il gesto

“Non lo ha fatto veramente…”, “In compenso Onestini approfitta dell’ alluvione per fare sponsorizzazione a un sito di aste….. una delusione sto ragazzo“, gli hanno scritto dopo quello che è stato definito un grosso scivolone. E c’è anche chi gli ha consigliato i di “occupare il tempo ad aiutare i suoi conterranei, invece di stare a fare adv“. Detto, fatto.

Dopo questa grossa polemica Luca Onestini ha voluto rispondere a tutti coloro che l’hanno attaccato in questi giorni ma non solo con le parole, anche con i fatti come precisa lui all’inizio della didascalia del nuovo post. Foto e anche video che lo immortalano mentre si dà da fare con gli scatoloni arrivati in soccorso di chi è rimasto colpito dall’ondata di maltempo.

“Tutti uniti siamo più forti – si legge a corredo del post – Grazie a chi è venuto questa mattina presto a dare una mano, grazie a chiunque abbia contribuito e continua a farlo. C’è ancora molto da sistemare, c’è ancora tanto da aiutare. Ognuno come può e quando può ma il primo pensiero è sempre rivolto a chi ha più bisogno. Poche parole, molti fatti. Anche piccoli gesti, sono di grande aiuto. Romagna TIN BOTA. L’Italia ha un cuore grande e generoso, insieme si vince!”. “Bravo Luca”, è il commento più ricorrente.