Lory Del Santo, malore dopo l’Isola dei Famosi. Ad annunciare i problemi di salute è stata la stessa ex naufraga, durante un’intervista esclusiva con il sito Biccy. Momenti di grande apprensione per la donna e per gli amici che si trovavano con lei in quegli istanti. Stava cenando all’interno del ristorante di Flavio Briatore, il Crazy Pizza, quando improvvisamente ha iniziato ad avvertire problematiche fisiche. E ora la donna ha confessato cosa le è accaduto e come stia a ore di distanza dall’episodio.

Lory Del Santo, malore dopo l’Isola dei Famosi al ristorante di Briatore. Intanto, lei non si ferma più e ne ha per tutti. Ultima a finire nel mirino dell’attrice è Vladimir Luxuria. L’opinionista de L’Isola dei Famosi è stata accusata duramente dall’ex naufraga nel corso di una lunga intervista concessa alla fanpage Instagram Thepipol_tv. Lory è stata fiume in piena e senza peli sulla lingua ha affermato di essere stata criticata ingiustamente: “Ingiustizie nel reality? Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene”.





Lory Del Santo, malore dopo l’Isola dei Famosi al ristorante di Briatore

Lory Del Santo, malore dopo l’Isola dei Famosi al locale dell’imprenditore Flavio Briatore. Il racconto della showgirl a Biccy: “Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio”.

Poi Lory Del Santo si è soffermata su altri dettagli: “Ho letteralmente monopolizzato il bagno per mezz’ora, alcune signore bussavano che volevano entrare. E’ stato molto imbarazzante, ma stavo troppo male. La notte ho dormito col piumone invernale e solo ora mi sono un po’ ripresa. La colpa non è del menù del ristorante. Assolutamente no, ho mangiato benissimo. Ho mangiato una pizza prosciutto e funghi ed un’altra fetta di pizza tipo calzone. Ho anche bevuto due bicchieri di vino. Tutto molto buono”.

Infine, Lory Del Santo ha voluto dire a Biccy, ancora a proposito del suo malore: “Non pensavo però che una pizza potesse farmi stare così male, non ero più abituata a mangiare così tanto. Ora sono terrificata all’idea di mangiare di nuovo perché non voglio stare così male. Dovrò mangiare poco ed evitare l’alcool”. Ora, fortunatamente sta dunque decisamente molto meglio.

“Per me era organizzata”. Isola dei Famosi, dubbi di Lory Del Santo sul ritiro di Marco Cucolo