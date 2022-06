Lory Del Santo e Marco Cucolo, sospetti sul ritiro. All’Isola dei Famosi che si appresta a vivere la sua fase finale – termina il 27 giugno – a tenere banco sono le relazioni tra i naufraghi. Intanto vanno registrati alcuni momenti non facili per Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Al di là delle battute di apprezzamento da parte di Estefania al fratello di Guendalina, c’è qualche frizione.

Mercedesz ha criticato Edo: “Ci sono rimasta male. Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho”. Ma c’è un altro rapporto che vive un momento altrettanto delicato. Lory Del Santo, eliminata, ha chiuso col suo (ex) Marco Cucolo: “Ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”. Ma nelle ultime ore la vicenda si arricchisce di un capitolo davvero inatteso.





Lory Del Santo e quei sospetti sul ritiro di Marco Cucolo

Pochi giorni dopo l’eliminazione al televoto di Lory Del Santo quello che è stato il suo compagno d’avventura Marco Cucolo è stato costretto al ritiro per motivi di salute. E per la showgirl qualcosa non quadra. Troppo vicini gli addii per non trovare un collegamento. Intanto Marco ha lasciato l’Honduras per l’Italia dove dovrà sottoporsi ad un intervento per dei calcoli alla cistifellea. Ebbene Lory Del Santo ha rivolto pesanti accuse alla produzione, di cui ha messo in dubbio la ‘buona fede’.

Per l’ex naufraga Marco Cucolo avrebbe potuto proseguire benissimo all’Isola, i suoi problemi di salute non erano così gravi da obbligarlo al ritiro. E tutto questo a pochi giorni dalla fine. Ma Lory Del Santo aggiunge di più: sostiene infatti che Marco sia stato fatto tornare in Italia per creare dinamiche di coppia con lei. “Il mio sospetto – dice Lory – è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo”.

È bene ricordare che, in realtà, Cucolo era stato malissimo prima di consultare il medico. Anche Gennaro Auletto sul suo conto ha riferito: “Si svegliava di continuo. Rigettava spesso e mi ha chiesto aiuto, così gli sono stato vicino”. Dunque quelle di Lory Del Santo sono delle accuse basate su supposizioni. Di certo, dopo lo scontro dei giorni scorsi Lory Del Santo e Marco Cucolo saranno nuovamente protagonisti lunedì 20 giugno all’Isola dei Famosi con un faccia a faccia in studio.

