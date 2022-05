Grande felicità tra la famiglia di Lorenzo Jovanotti per la figlia Teresa, 24 anni. Sono tutti in trasferta negli Stati Uniti a New York perché la ragazza raggiunge un traguardo importante. Un successo che arriva dopo aver sconfitto lo scorso anno il linfoma di Hodgkin. Si tratta di un tumore del sistema linfatico che si era manifestato per la prima volta alla fine dell’estate del 2019 con un semplice prurito alle gambe.

Un anno dopo è arrivata la diagnosi e da quel momento è iniziata una battaglia lunga e silenziosa da parte di Teresa, la figlia di Lorenzo Jovanotti, per sconfiggere la malattia. Al suo fianco, infatti, come ha lei stesso rivelato, ci sono sempre stati mamma Francesca e papà Lorenzo, quei genitori che la ragazza ha ringraziato in quel celebre post su Instagram del 12 gennaio del 2021, lo stesso con il quale annunciava la fine della sua battaglia. Teresa aveva sconfitto il cancro.





Lorenzo Jovanotti figlia Teresa si è laureata negli Stati Uniti

“Un grazie speciale ai miei genitori che ci sono sempre stati” – aveva scritto Teresa – “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Adesso Teresa Cherubini si è laureata negli Stati Uniti. La sconfitta del cancro ha segnato un nuovo inizio per la figlia di Jovanotti, quello che l’ha condotta al giorno della sua laurea. Dopo poco più di un anno da quella battaglia, la ragazza è felice e sorridente, pronta a conquistare il mondo. E per celebrare la laurea conseguita alla School of Visual Art di New York, una delle migliori scuole di disegno, la ragazza è stata raggiunta da Lorenzo Jovanotti e dalla mamma Francesca Valiani. Per l’occasione la ragazzaha condiviso una fotografia sul suo profilo Instagram che la ritrae in versione cartoon con la corona d’alloro e il tocco in testa.

Un traguardo questo tanto desiderato quanto atteso dalla stessa famiglia. Del resto lo aveva già preannunciato Jovanotti in un’intervista a Domenica In parlando del talento naturale di sua figlia che in tempi non sospetti, apparteneva anche a lui. Il cantante italiano, infatti, da piccolo sognava di fare il pittore, ma poi ha seguito la vocazione musicale lasciando in eredità la passione per il disegno alla sua bambina.

