Sembrava più emozionata lei, che il suo ospite. Parliamo di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In, in inda domenica 10 aprile su Rai 1. E a non farne mistero è proprio la zia degli italiani che lo ha raccontato senza peli sulla lingua, durante l’ospitata del mitico Jovanotti. Accogliendo il cantante nello studio, la padrona di casa ha confessato di non averlo mai voluto incontrare prima di presenza: “Non ho voluto che ci vedessimo neanche oggi dietro le quinte perché così è tutto più spontaneo e più bello”, ha spiegato la Venier. E Lorenzo Cherubini ha subito risposto: “Essere qui è un grande piacere”.

E Mara Venier ha poi detto: “è tutto mio il piacere. Può succedere di tutto durante quest’intervista, ma per ora l’unica cosa che posso dirvi è che devo lanciare la pubblicità”. Dopo qualche minuto, una volta in diretta, è entrato Jovanotti e proprio l’artista toscano ha detto alla conduttrice: “Sei un raggio di sole”. A questo punto Mara, ormai sciolta da quelle parole, ha commentato: “Quello che sono è tutto qua, grazie tesoro. Oggi ho la camicia che mi si sbottona e non va bene perché più tardi viene Don Mazzi e mi sgrida”.





Mara Venier: “Mi si sta sbottonando la camicia”

Risate a non finire in studio e anche un grosso e lungo applauso. Forse è proprio questo il segreto del grandioso successo di Mara Venier: la sua spontaneità. “Mi sa che è la prima volta che ci incontriamo dal vivo”, racconta Jovanotti alla Venier. La memoria del cantautore viene però smentita da due filmati di oltre 30 anni fa e Jovanotti aggiunge: “Ma pensa tu… tendo a rimuovere molti ricordi”.

Poi Jovanotti racconta a Mara Venier di essere cresciuto a Roma, dove il padre lavorava in Vaticano. “Abitavamo in via di Porta Cavalleggeri, una zona bellissima, ma molto diversa da oggi. A Monte del Gallo c’erano ancora i pastori con le pecore…”, racconta il cantante toscano, che ricorda l’importanza della musica in ogni suo aspetto sin dall’infanzia.

Come quando riusciva a rallegrare gli altri, semplicemente fischiando. Mara Venier allora fa fischiare Jovanotti nel microfono e inizia a scherzare: “Quel fischio è erotico…”. E Jovanotti “Ci sono fischi e fischi, alcuni non sono opportuni”. E la conduttrice scherza ancora: “Alla mia età, se mi fischiano per strada, mi giro e dico: ‘Andiamoci a prendere un caffè!’”.

“I nostri cuori…”. Momento commovente per Mara Venier, è successo tutto a casa sua