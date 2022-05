“Un segreto, non l’ho mai detto”. Lorella Cuccarini, dopo Amici è tempo di confidenze private: la confessione

Amici 21 è ormai finito da qualche giorno. Questa edizione è stata vinta da Luigi Strangis, il cantante calabrese che ha battuto al televoto Michele. Anche quest’anno Lorella Cuccarini era tra i docenti del programma insieme a Raimondo Todaro, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Lorella Cuccarini ad Amici ha ormai conquistato una certa importanza, infatti nella scorsa edizione era stata insegnante di ballo e in quella appena conclusa di canto.

Lorella Cuccarini ha anche spiegato come Maria De Filippi è riuscita a convincerla nel diventare maestra di canto: “Parto dall’inizio perché fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: “È la prima volta che io posso offrire indistintamente a una persona una cattedra o di canto o di ballo, mai avuta un’occasione così, se non lo faccio con te con chi lo faccio?“. E devo ammettere che come sempre Maria ha avuto ragione: questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti”.





Lorella Cuccarini segreto, ha avuto una cotta per un ragazzo gay

Al momento si sa poco sul futuro dei maestri nella scuola di Maria De Filippi. Ma Lorella Cuccarini è stata molto onesta nella sua risposta e a domanda diretta ha replicato con grande sincerità. Sui social, infatti, le è stato chiesto: “Ci sono possibilità che tu ci possa essere anche l’anno prossimo?”. E l’ex conduttrice de La vita in diretta ha risposto: “Se Maria mi vuole, io sono pronta”. Quindi, da parte sua c’è tutto l’interesse per essere ancora protagonista nel programma di Canale 5.

Lorella Cuccarini ama dialogare con i propri follower sui social. Lo ha fatto anche nelle ultime ore sul suo profilo Tik Tok dove è stato pubblicato un video nel quale promuove un libro che parla di amore e di segreti. Per questa ragione ha deciso di lanciare una sfida ai suoi follower. Ovvero quella di raccontare qualcosa che non direbbero mai al protagonista del romanzo. E lei ne ha svelati ben tre.

Quindi Lorella Cuccarini è partita con la prima rivelazione: “In adolescenza sono stata tradita da un ragazzo. Dopo aver lasciato lui ho appiccicato al muro lei. Mi raccomando, non fatelo anche voi”. Il secondo invece, riguarda la cotta per un ragazzo gay: “Sempre in adolescenza ho preso una cotta pazzesca per un ragazzo. Però, poi, ho scoperto non essere interessato alle ragazze”. Per quanto riguarda il terzo e ultimo: “Questa volta un segreto attuale. Entro dicembre tornerò a cantare. Nuova musica in arrivo”.

