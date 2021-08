Lorella Cuccarini è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Conduttrice, ballerina, cantante e attrice Lorella è un’esplosione di vitalità e la sua lunga carriera parla da sola. Scoperta da Pippo Baudo ha esordito come showgirl al varietà Fantastico passando poi alla Fininvest. Qui ha formato un sodalizio con Marco Columbro, col quale ha condotto Paperissima e Buona Domenica. Poi è arrivato il festival di Sanremo con Pippo Baudo e alla manifestazione ha partecipato anche come cantante nel 1995.

Ha preso parte anche a numerosi spettacoli teatrali e musical di grande successo. Ha recitato in diverse fiction come “Piazza di Spagna”, “Amiche” e “Lo zio d’America”. Come se non bastasse ha legato il suo nome ad una nota marca di cucine con lo slogan “La più amata dagli italiani”. L’ultima edizione di Amici non ha fatto che rafforzare la sua già grande popolarità. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Forse non tutti sanno che i genitori di Lorella Cuccarini, Vero e Maria Persili, si sono separati quando lei aveva dieci anni. Con il padre, finito in carcere per problemi giudiziari, non ha mantenuto alcun rapporto. È stata la mamma a crescere da sola la famiglia. Lorella è sposata dal 1991 con Silvio Capitta, produttore discografico e televisivo noto con lo pseudonimo di Silvio Testi. Proprio oggi, martedì 3 agosto, è una ricorrenza speciale per la coppia.





“Quasi 11 mila giorni di te e di me❤️ #anniversario #30anni #casacapitta”. Con questo messaggio e due belle foto insieme Lorella Cuccarini ha voluto festeggiare l’anniversario di matrimonio con Silvio Testi. Trent’anni di matrimonio, un traguardo importante che i due hanno tagliato dopo aver formato una famiglia composta anche dai quattro figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio.

Proprio sul matrimonio va detto che venne celebrato in gran segreto dopo appena sei mesi di relazione. Recentemente Lorella Cuccarini ha rivelato: “Un matrimonio non è facile da far durare, ma tra alti e bassi ci si può riuscire”. E ancora: “Dipende da cura e impegno. Oggi chiunque pensa che tutto debba essere perfetto per sé. Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti, ma sempre con una prospettiva a due”. La ballerina e il produttore si sono conosciuti sul lavoro, mentre lavoravano al primo Fantastico, ma l’amore è arrivato dopo.

“Galeotto fu un film – ha raccontato Lorella – Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”.