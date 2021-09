Loredana Lecciso è sempre al centro dell’attenzione soprattutto per il suo rapporto con Albano Carrisi e l’eterno scontro che avrebbe con l’ex moglie del cantautore di Cellino San Marco, Romina Power. Stavolta però lei ha voluto rilasciare un’intervista molto personale al settimanale ‘Nuovo’, rivelando cose che mai prima d’ora aveva voluto svelare. In tanti saranno sicuramente rimasti sorpresi dalle sue parole e saranno costretti a cambiare il giudizio negativo che avevano nei suoi confronti.

A proposito del ‘legame’ Lecciso-Power, a diffondere la notizia di un netto peggioramento dei rapporti ci ha pensato sempre il settimanale ‘Nuovo’, che pare abbia reso pubblica la reazione di Romina in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla dolce metà di Albano Carrisi. “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…”. Insomma, non tira di certo una buona aria, ma chissà se nei prossimi giorni l’argomento andrà incontro a conferme.

In passato Loredana Lecciso ha ricevuto una proposta molto importante e dai contenuti sexy dal direttore di ‘For Man Magazine’. Come raccontato dalla showgirl, avrebbe dovuto fare un calendario, ma non ha mai accettato di posare. E ora ha finalmente spiegato i motivi che l’hanno spinta ad intraprendere quel percorso: “Non me la sono sentita, è stata una decisione sofferta e ragionata. Ho avuto paura di mettere in difficoltà o a disagio mio padre e mia madre, anche se sono certa che non mi avrebbero giudicata”.





Poi Loredana Lecciso ha anche spiegato a ‘Nuovo’ perché non ha mai parlato di questa offerta: “Non ho voluto parlarne perché avevo paura di essere giudicata semplicemente per aver detto no ad una proposta che mi avrebbe anche dato tanta visibilità. Questo no poteva essere anche frainteso, come se volessi dare un giudizio negativo a chi invece aveva accettato di farlo. Io rispetto le scelte di ciascuna persona”. Un segreto dal passato, che ora ha tirato fuori trovando il coraggio di raccontarlo.

Sembra comunque che Romina Power non abbia gradito le ultime dichiarazioni di Al Bano. Intervistato dal settimanale ‘Oggi’ il cantante ha raccontato di essere felice accanto a Loredana Lecciso. Non solo, Al Bano ha anche confessato di essersi pentito di aver concesso a troppe persone di intromettersi nella sua vita di coppia: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non lo consento a nessuno”.