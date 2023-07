Ormai è chiaro che la storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia giunta al capolinea. L’nnesima rottura, avvenuta dopo quella del 2015 e un’altra nel 2019. Tra l’ultimo addio e il secondo ritorno di fiamma nella vita di Belen ci sono stati due uomini, ma quello più importante è stato Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la figlia Luna Mari, che da pochi giorni ha compiuto un anno. Come ormai tutti sanno la loro storia si è interrotta pochi mesi dopo la nascita della bambina e Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino.

Una settimana fa la bomba sulla profonda crisi. Prima solo delle voci, poi gli indizi che ormai sembrano confermare l’addio della coppia. Stefano De Martino è stato visto alla presentazione dei palinsesti Rai senza fede e qualche giorno fa il magazine Chi ha pubblicato alcune foto che immortalano Belen Rodriguez insieme a Elio Lorenzoni, il suo presunto nuovo fidanzato.

Stefano De Martino, la bomba di Dagospia su quello che farebbe di nascosto

Non solo, proprio in queste ore non è passato inosservato il gesto di Adelaide De Martino, la sorella del ballerino campano. La giovane ha tolto il follow all’account Instagram di Belen Rodriguez e ha rimosso alcune foto da Instagram in cui compariva insieme alla modella argentina. Una fonte citata da Deianira Marzano parla di un De Martino “nero” che si è “sentito tradito” non solo da Belen Rodriguez ma anche dalla famiglia di lei.

Insomma, i due non hanno ufficializzato la rottura, ma ormai è chiaro che le cose siano andate in questo modo. Ora, però, c’è un altro gossip succoso sul ballerino campano. Stefano De Martino è diventato famoso grazie alla sua partecipazione ad Amici. Da alunno è passato a coach e grazie anche al clamore mediatico della sua storia con Belen Rodriguez ha avuto ruoli molto importanti in televisione. Ultima la conduzione di un programma tutto suo in Rai, Bar Stella.

Stando a quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela per Dagospia, l’ex ballerino di Amici e ormai ex di Belen Rodriguez partecipa molto spesso, “in cambio di cifre a dir poco importanti”, come special guest a feste in discoteca. E lo fa di nascosto, visto che sui suoi social non c’è traccia della sua presenza a serate in discoteca come un qualsiasi ex tronista di Uomini e Donne. Proprio per questo motivo, sempre secondo Giuseppe Candela Stefano De Martino preferisce nascondere la cosa, “per non sporcarsi l’immagine non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la grana”.