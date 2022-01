Leonardo Pieraccioni ama l’autoironia sui social. Spesso ama condividere momenti della sua vita privata attraverso video e storie. Di recente ha giocato con l’età e con il numero degli anni che avanza. E ha raccontato un episodio di vita reale che ha avuto un enorme riscontro tra i suoi tanti follower. Ha spiegato di aver chiamato sua mamma, ma senza alcuna risposta: solo dopo ore si è reso conto di star chiamando il proprio numero di casa.

“Come sapete mi diverto nel farmi bonariamente meleggiare per il mio avanzatissimo stato di senilità. Oggi ne ho fatta una fantastica: è dalle 9 che chiamo al numero fisso di mia mamma ed è occupato e mi sono anche un po’ preoccupato, agitato… avrà messo male la cornetta del telefono? Questi anziani… e invece è dalle 9 che ho fatto per almeno 20 volte il mio numero di telefono fisso”.

Oggi Leonardo Pieraccioni sembra aver trovato la serenità al fianco di Teresa Magni una donna particolarmente riservata che non ama comparire davanti ai riflettori (foto pubblicata su Diva e Donna). A unirli c’è anche la comune passione per lo sport. Entrambi, infatti, amano frequentare il Circolo del Tennis di Scandicci, dove erano stati sorpresi dai fotografi del settimanale ‘Oggi’. La donna ha saputo entrare in punta di piedi nella vita del regista anche perché ci sono ben 16 anni di differenza (lei è nata nel 1981), ma questi almeno per ora non si notano.





Nelle ultime ore ha scherzato su obbligo vaccinale, la distinzione tra vaccinati e non vaccinati , tra i vaccinati booster e i vaccinati “semplici” e le varie regole su come funziona la quarantena. E lo ha fatto attraverso una Instagram Stories. La sua ironia riesce a far sorridere i suoi fan in un momento così tanto delicato. “Io sono già alla quarta dose”. Ovviamente Leonardo Pieraccioni non si riferisce a quella del vaccino, ma quella di un noto cognac che sta bevendo.

Il post del famoso regista ha ovviamente scatenato l’ilarità dei fan e di amici e colleghi che, da giorni, si trovano a fare i conti con il Covid. Molti personaggi del mondo dello spettacolo sono risultati positivi nelle ultime settimane, come Fedez e Chiara Ferragni che hanno praticamente trascorso tutte le feste a casa a causa del Covid. Hanno documentato tutti i giorni della quarantena sui social prima di esplodere di gioia dopo la notizia della negatività.