Eleonora Giorgi aveva raccontato la sua malattia a “Pomeriggio Cinque” alla fine del 2023. “Operazione andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Andrea e Paolo”, hanno scritto i figli in una storia del profilo Instagram dell’attrice, che si è sottoposta a un intervento per l’asportazione del tumore al pancreas.

“Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l’operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”, aveva detto Eleonora Giorgi al pubblico di “Pomeriggio Cinque” parlando della sua malattia e annunciando che presto sarebbe stata operata.

“Hanno operato mamma”. Eleonora Giorgi e il tumore, l’annuncio del figlio Paolo Ciavarro





Tumore Eleonora Giorgi, nuovo aggiornamento dai figli

“Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male”, aveva aggiunto l’attrice e mamma di Paolo Ciavarro, ex concorrente del Grande Fratello, da pochi mesi diventato papà da Clizia Incorvaia, conosciuta proprio tra le mura del loft di Cinecittà.

Eleonora Giorgi aveva annunciato l’intervento al quale si sarebbe sottoposta: “Dopo le chemioterapia il tumore si è necrotizzato ed è arrivato il momento di toglierlo. Sono fiduciosa e felice che si sia reso possibile”. Subito dopo l’intervento, il figlio Paolo Ciavarro ha pubblicato una storia su Instagram in cui rassicurava i fan della madre: “Operazione andata bene. Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza”, ha scritto. Oggi i Paolo e Andrea Rizzoli, l’altro figlio dell’attrice, hanno nuovamente aggiornato i fan.

“Mamma sta molto meglio. Grazie ai medici, allo staff sanitario e all’amore di tutti voi”, hanno scritto i figli dell’attrice. Anche la nuora Clizia Incorvaia ha voluto scrivere un post pubblico di sostegno. Le due hanno sempre avuto un bellissimo rapporto e la notizia della malattia è stata devastante per tutta la famiglia: “Grazie per le vostre preghiere, per il vostro amore… primo traguardo raggiunto”, ha scritto.