Come sta Eleonora Giorgi? Arrivano importanti aggiornamenti sullo stato di salute della famosa attrice, che come è noto sta lottando da mesi ormai contro una grave forma di tumore. La rivelazione arriva direttamente dai figli dell’artista, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, il primo avuto durante la relazione con l’attore Massimo Ciavarro, il secondo invece nato dal matrimonio con Angelo Rizzoli. I due hanno pubblicato un post su Instagram stamattina parlando di loro madre. La notizia area molto attesa dai fan, in ansia per lei.

Eleonora Giorgi aveva annunciato nei giorni scorsi ospite da Silvia Toffanin a Verissimo che si sarebbe dovuta sottoporre a una operazione. Un intervento programmato per il tumore del pancreas di cui soffre. L’attrice non aveva nascosta la sua preoccupazione, spiegando al pubblico lo stato d’animo con il quale si stava avvicinando a questo appuntamento decisivo.

Come sta Eleonora Giorgi? Parla il figlio dell’attrice, Paolo Ciavarro

“Ho un po’ di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali – ha detto in collegamento con Silvia Toffanin –. Ora ho questa super operazione. Ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile”. L’attrice aveva ricordato di aver iniziato la chemioterapia ormai da quattro mesi. La risposta era stata positiva: “Il mio corpo ha reagito bene e quel maledetto tumore si è un po’ necrotizzato ed è meno reattivo. È un po’ intontito e alle corde. Ci dobbiamo sbrigare e toglierlo. In italia su questo tipo di operazioni abbiamo risultati molto alti – aveva detto – sono fiduciosa. E sono felice che sia possibile. Ci vorrà tempo e ci vorrà pazienza dopo l’operazione, ma i medici hanno detto che recupererò”.

Eleonora Giorgi in questi mesi ha mantenuto sempre un filo diretto con i suoi fan. Non solo intervenendo più volte in televisione con interviste e apparizioni, ma anche attraverso i propri canali social. In questi mesi le sono arrivati tanti messaggi di affetto e sostegno. Sia dai telespettatori che dai colleghi del mondo dello spettacolo. In questi percorso non sono mancate le complicazioni – a un certo punto era sopravvenuta una polmonite -, ma l’attrice si è detto sempre fiduciosa di farcela.

La delicata operazione a cui Eleonora Giorgi si doveva sottoporre si è svolta stamattina. A comunicarne l’esito sono stati i figli dell’attrice, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli: “È andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza”. Poche parole che però hanno tranquillizzato i tantissimi fan di Giorgi. Tra le prime reazioni da segnalare anche quella dell’influencer Clizia Incorvaia, legata a Giorgi da un vicnolodi parentela, essendo la compagna del figlio Paolo: “Grata, benedetta. Brava guerriera”.