Drammatica rivelazione di Eleonora Giorgi sulla sua malattia. L’attrice è stata purtroppo colpita da un tumore al pancreas e ha iniziato le cure del caso, con la speranza di combatterlo al meglio. Ma lei è anche molto realista e ha ammesso che si potrebbero verificare delle condizioni tutt’altro che favorevoli. E ciò che ha detto al suo pubblico ha scioccato tutti.

Eleonora Giorgi ha confidato che il tumore al pancreas potrebbe non farla vivere così a lungo, se le cose non dovessero andare per il verso giusto. Nella sua intervista al settimanale Nuovo, si è anche soffermata sul suo nuovo stile di vita da quando ha scoperto di essere ammalata: “La mia giornata è scandita da una serie di impegni, legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia. Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a suo modo è interessante”.

Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: “Quanto potrei vivere”

Eleonora Giorgi, oltre a concentrarsi sul tumore al pancreas e sulle aspettative di vita, non ha potuto non nominare anche suo figlio Paolo Ciavarro e la nuora Clizia Incorvaia, che si sposeranno molto presto: “Sono stata io a spingere mio figlio a fare questo passo perché voglio accompagnarlo alla cerimonia. Le nozze dovrebbero essere in primavera, dopo la mia eventuale operazione. Sperando che la chemio funzioni”.

L’attrice e regista 70enne ha riferito cosa le è stato comunicato dai dottori che la hanno in cura: “I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere. Altrimenti me ne vado in un anno“. Quindi, se la chemio non dovesse permettere l’ottenimento di determinati risultati, il rischio è che in 12 mesi Eleonora Giorgi possa perdere la vita.

Eleonora Giorgi ha speso belle parole al settimanale Nuovo anche su Clizia, che ha sempre ritenuto la ragazza giusta al fianco di suo figlio, sin da quando aveva saputo che il figlio avrebbe condiviso con lei l’esperienza al GF Vip. E le sue previsioni sono state rispettate.