“Sì, sono fidanzato”. LDA se l’è lasciato sfuggire davanti a Lorella Cuccarini: “Lei è bellissima”

LDA, nuova fidanzata per il figlio di Gigi D’Alessio. Il cantante ha deciso di svelare tutto a Lorella Cuccarini, nel corso di un’intervista rilasciata proprio all’insegnante di Amici. Le sue sono state parole molto chiare e stanno facendo entusiasmare i suoi fan. Ha raccontato tutto ciò che gli è capitato in questi mesi, quindi si è soffermato sull’esperienza nel talent show di Maria De Filippi. Inoltre, ha parlato del suo bellissimo legame con Aka7even e anche di ciò che intende fare nel prossimo futuro.

LDA, nuova fidanzata per lui. Ma è quando gli è stata posta la domanda riguardante la vita sentimentale, che si è lasciato sfuggire questa frase a sorpresa. LDA ha anche fatto un appello nei giorni scorsi ai fan: “Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona”.





LDA, nuova fidanzata: l’annuncio a Lorella Cuccarini

LDA, nuova fidanzata per l’artista e nessuno se l’aspettava di doverlo sentire dalla sua bocca. Il figlio di Gigi D’Alessio non è riuscito a tenerselo per sé e allora, dialogando con Lorella Cuccarini, ha voluto dare qualche dettaglio interessante anche sul suo ambito più strettamente riservato. Quindi, la donna è riuscita nel suo intento ed è stata in grado di ottenere in anteprima questa informazione. Inoltre, ha aggiunto di essere pronto a pubblicare ufficialmente il suo primo album e lo potrebbe fare tra pochi mesi.

Parlando del suo fidanzamento, LDA ha esclamato: “Dire innamorato è un parolone. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire. Mi sto frequentando con una bellissima persona, sono in una fase di conoscenza. Spero che questa conoscenza diventerà ancora più importante”. Alla trasmissione della Cuccarini, Dimmi di te, l’ex allievo di Amici non ha voluto dire chi sia questa sua fiamma. Chissà se prossimamente uscirà allo scoperto con qualche foto di coppia insieme.

Lorella Cuccarini ha pubblicato un paio di foto insieme a LDA dopo l’intervista e nella didascalia ha espresso una sua considerazione sul giovane: “L’incontro è stato davvero speciale. L’ho sempre stimato professionalmente, ma è giusto raccontare che è anche un ragazzo umile, con i piedi per terra e valori importanti. La nostra chiacchierata è appena uscita sul mio canale Youtube”.

“In lacrime al suo concerto”. L’ex di LDA beccata così: chi è la bella Emanuela