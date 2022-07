Lda appello ai fan. Il giovane cantante figlio di Gigi D’Alessio si è fatto conoscere dal pubblico ad Amici 21, l’ultima edizione del talent di Maria De Filippi e come gli altri ex allievi ha raggiunto un’enorme popolarità. Ha anche partecipato al concerto-evento del padre in piazza del Plebiscito a Napoli.

Un momento papà e figlio molto emozionante, che ha entusiasmato i presenti e i telespettatori che seguivano l’evento in diretta su Rai1. Oggi la carriera di Lda è decisamente in ascesa ma come tutte le cose c’è il rovescio della medaglia: l’invadenza dei fan a cui molti personaggi noti devono far fronte.





Lda appello ai fan

Da qui l’appello di Lda tra le ultime Storie di Instagram. Il cantante si è rivolto al suo pubblico e chiesto rispetto della sua privacy, dal momento che certi episodi si stanno ripetendo spesso: “Sta capitando troppe volte. Come sapete io sono sempre disponibile con tutti. Non ho mai detto di no a nessuno, anzi mi fa molto piacere stare con voi”, ha esordito il figlio di Gigi D’Alessio.

“Però dovete capire che ci sono delle cose che non sono giuste. Tipo andare a bussare sotto casa è sbagliato. Più che altro mia mamma si spaventa e non è giusto che quella povera donna si deve spaventare. Come non è giusto ricevere chiamate sul telefono in continuazione. Ci sono dei momenti dove è importante rispettare la privacy della persona”.

“Tanto quando mi incontrate sono super disponibile. Ve l’ho sempre detto, mi conoscete. Quindi, per favore, vi chiedo solo questo. Grazie. E comunque io ho fatto queste Stories non perché è successo una volta, ma perché è successo troppe, troppe volte. Confido in voi e nel vostro buon senso. Spero si possa risolvere questa cosa, era giusto dirlo”, ha concluso Lda nell’appello ai suoi fan.

