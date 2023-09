Gigi D’Alessio, il gesto del figlio Luca davanti a tutti. Fan in numero sempre crescente per il giovane talento che sta conquistando il panorama della musica italiana. Stiamo parlando proprio di LDA che, dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, ha decisamente cavalcato l’onda del successo fino a oggi. Il quartogenito del cantante, nato dalla precedente relazione con Carmela Barbato, ha conquistato la scena con un gesto molto preciso. Il motivo è presto spiegato in un video.

Il video di Luca D’Alessio diventa virale. Come ormai è noto, il cantante napoletano Gigi D’Alessio nel corso degli anni è diventato papà per ben cinque volte. I figli sono frutto di ben tre relazioni diverse: Claudio, Ilaria e Luca nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Andrea nato dall’amore con Anna Tatangelo e, infine, Francesco arrivato dalla storia con Denise Esposito.

Il video di Luca D’Alessio diventa virale: il gesto per il fratello Andrea sotto gli occhi di tutti. Fan emozionati

Protagonisti del video che ha fatto impazzire i fan nel giro di poco tempo sono stati proprio Luca e Andrea. Nello specifico il tredicenne, figlio di Gigi e di Anna Tatangelo, stava seguendo tutto dal backstage del concerto di Luca, quando a un certo punto il fratello ha deciso di chiamarlo per salire insieme a lui sul palco e incantare i presenti.

Una scena emozionante che è stata opportunatamente ripresa. “Questa la voglio cantare con te. Mettiti dove vuoi, anzi resta qui. La conosci, ‘Quello che fa male'”, sono state le parole di Luca che si è dunque rivolto al fratello più piccolo. Nel corso dell’esecuzione del brano, i due si sono abbracciati forte emozionando così i presenti visibilmente commossi per il gesto pubblico.

E il video del momento è diventato subito virale su Tik Tok: “Papà e soprattutto le mamme hanno reso questi figli speciali, si amano”, “Che sia da esempio per tutti i ragazzi con un solo genitore in comune”, sono stati alcuni dei commenti a corredo delle emozionanti immagini che dimostrano quanto tra Luca e Andrea esista un legame fraterno speciale e consolidato, nonostante i Gigi e Anna abbiano intrapreso strade sentimentali e di vita del tutto diverse.