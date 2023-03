Laura Pausini è convolata a nozze col suo compagno, il suo chitarrista, Paolo Carta, e padre della figlia Paola. La cantante, che già aveva anticipato sul suo account Instagram le nozze con una frase romantica, in cui scandiva la sua promessa di matrimonio, ha postato sui suoi account una foto in abito da sposa insieme al neo marito. A corredo dello scatto la frase “Abbiamo detto sì” in più lingue: italiano, spagnolo, francese e inglese.

Nelle stories di Instagram Laura Pausini ha postato anche una foto della figlia Paola, damigella d’onore in pizzo bianco con un bouquet di fiori. E ancora un’altra che ritrae la sua mano insieme a quella del compagno, entrambe con le fedi al dito. Un matrimonio, quello della cantante di Solarolo, molto atteso dai fan. Dopo la pubblicazione delle foto i profili ufficiali sono stati presi d’assalto in pochi minuti dai followers, che stanno ricoprendo la loro beniamina di auguri e congratulazioni.

Leggi anche: Laura Pausini si è sposata, matrimonio di nascosto. Finalmente il ‘sì’ a Paolo Carta: le foto





Laura Pausini, la proposta di nozze fatta al compagno Paolo

Laura Pausini ha svelato su Instagram un altro sorprendente dettaglio delle nozze. La fatidica proposta. Nel video si vede Laura Pausini mentre chiama Paolo e si inginocchia davanti a lui, con tanto di anello: “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui… Nel giardino di casa mia in Romagna”, ha scritto la cantante. La risposta è stata “sì”.

Laura Pausini e Carta si sono sposati nel comune di Solarolo (Ravenna) dopo 18 anni di fidanzamento. La cerimonia, che si é svolta in gran segreto nella casa dei genitori di Laura, in un contesto privato e dedicato solo a familiari e a pochi amici intimi, ha colto gli invitati di sorpresa.

Laura Pausini aveva infatti invitato tutti a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera ma una volta arrivati gli ospiti hanno trovato ad accoglierli Laura e Paolo in versione sposi. Laura Pausini e Paolo Carta si sono scambiati le promesse con la canzone inedita ‘Davanti a Noi’, scritta da entrambi, che hanno poi condiviso sui social di Laura con i suoi fan in tutto il mondo.