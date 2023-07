Un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, l’edizione conclusa qualche mese fa e che ha visto come vincitore il conduttore radiofonico Marco Mazzoli, è stato lasciato dalla fidanzata per una donna. A riportare lo scoop ci ha pensato la solita e sempre ben informata Deianira Marzano. Sul suo account Instagram, l’influencer napoletana ha pubblicato la soffiata di una delle sue ‘talpe’, una ragazza che sarebbe a conoscenza della situazione sentimentale dell’ex naufrago.

La persona che ha scritto l’indiscrezione all’influencer Deianira Marzano ha spiegato di essere di Rimini, ma che grazie a sua cugina sarebbe venuta a conoscenza del gossip che riguarda l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2023 e della presunta ex fidanzata.

Luca Ventrone lasciato dalla fidanzata per una donna

“Praticamente mi ha detto che lei dopo essere stata con lui si è messa con una donna. Dice che lo ha lasciato per questo. Boh, non so se è vero però mi hanno detto questa cosa e ho pensato di dirtela. Naturalmente non c’è nulla di male, siamo nel 2023! So che lui poverino ci è rimasto molto male per questa cosa”, ha riportato la ragazza a Deianira Marzano.

L’ex naufrago in questione è Luca Ventrone. Il 28enne lavora come personal trainer, ma è anche un affermato influencer grazie anche alla fama ottenuta grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2023. In passato aveva partecipato come single e tentatore a Temptation Island e durante l’esperienza in Honduras aveva parlato di una fidanzata.

La segnalazione sull’ex fidanzata di Luca Ventrone è stata pubblicata da Deianira Marzano: “Io sono di Rimini ma vado spesso a Riccione dove abita mia cugina. Lei conosce molto bene una cara amica dell’ex fidanzata di Luca Vetrone. Praticamente mi ha detto che lei dopo essere stata con lui si è messa con una donna. Naturalmente non c’è niente di male – si legge – siamo nel 2023 però fa strano pensare che uno così bello e prestante viene lasciato per una donna”.