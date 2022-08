“Ha preso il posto di Lulù”. Manuel Bortuzzo, chi è la nuova bellissima fidanzata (vip)

La nuova ragazza di Manuel Bortuzzo. Lulù Selassié è già un lontano ricordo per l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’amore tra i due è sbocciato proprio nella casa di Cinecittà, ma dopo alti e bassi, a fine aprile, il nuotatore romano ha deciso di chiudere la relazione dando la notizia con un comunicato all’agenzia Ansa e rilasciando una lunga intervista a Verissimo.

“Tra noi la storia è chiusa perché l’ho deciso io. Se ho scelto di lasciarla è perché l’ho voluto io e nessuno mi ha influenzato. Voglio dire chiaramente che non c’entra niente mio padre o la mia famiglia in questa storia. Alla base ci sono state delle cose di coppia, Lulù non era quella giusta e l’ho compreso dopo un mese e mezzo fuori dal reality”, aveva detto Manuel Bortuzzo a Verissimo, rispondendo alle accuse dell’ex fidanzata, secondo la quale il nuotatore avrebbe preso la decisione di lasciarla sotto l’influenza di qualcuno. O meglio del padre Franco.





La nuova ragazza di Manuel Bortuzzo è Cecilia Cantarano

Lulù ha sempre sperato in un ritorno di fiamma ma Manuel ha deciso di chiudere definitivamente i ponti bloccandola – come raccontato dalla principessa etiope – anche su Whatsapp e sui social. Ovviamente i due sono sempre sotto l’occhio attento vigile del web ed è per questo motivo che alcune foto pubblicate da Bortuzzo e da una famosa tiktoker e volto della nuova collezione di gioielli Pandora non sono passate inosservate.

La nuova ragazza di Manuel Bortuzzo: chi è. I due si seguono dagli inizi di luglio e i like tra i due non mancano mai. Non solo, come riportato da Deianira Marzano i due avrebbero trascorso una giornata insieme. “Volevo informarti che Manuel Bortuzzo è stato avvistato all’outlet di Castel romano insieme a Cecilia Cantarano, ti allego le foto! Inoltre sono giorni che si seguono a vicenda e si mettono like a vicenda”, è la segnalazione riportata dall’esperta di gossip.

La nuova ragazza di Manuel Bortuzzo è Cecilia Cantarano. La giovane è nata a Roma il 27 marzo 2000. È un’influencer molto popolare sui social network (soprattutto Tik Tok) e la sua passione è la musica, nonostante la giovane età vanta una partecipazione agli MTV Awards e al varietà Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino. È stata anche ospite di Avanti un altro di Paolo Bonolis.

