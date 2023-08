Aveva solo due anni Aurelia, la figlia di due anni della coppia di attori morta tragicamente di una rara forma di cancro al sangue. Nonostante i timori di non avere mai figli, Aurelia è nata nell’aprile 2023, ma la famiglia è colpita da una tragedia nel settembre di quell’anno quando alla bambina è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta (cellule T), un tipo aggressivo di cancro che colpisce i globuli bianchi.

La coppia è riuscita a raccogliere più di 200.000 sterline grazie alla pagina aperta sulla piattaforma Gofundme, ma purtroppo per Aurelia non c’è stato niente da fare. Qualche mese fa i medici avevano spiegato ai genitori che la malattia aveva colpito il sistema nervoso e che per lei ci sarebbero stati pochi mesi di vita.

Leggi anche: “Il nostro grande successo”. Asia è nata e la coppia vip è al settimo cielo





Aurelia è morta di cancro a due anni, era figlia degli attori Diego Bivero-Volpe e Charlotte Carroll

“La nostra bambina se n’è andata in pace, circondata dai propri cari e nell’abbraccio amorevole di me e sua madre”, ha detto l’attore Diego Bivero-Volpe, sulla loro pagina GoFundMe. “In perfetto stile Aurelia, ci ha lasciato non con un pianto ma con un grande, bellissimo sorriso, lanciandosi senza paura verso la sua prossima avventura”. Alla piccola Aurelia è stata diagnosticata la leucemia linfoblastica acuta (a cellule T) nel settembre 2022 ed è stata trattata con chemioterapia intensiva, alla quale all’inizio sembrava rispondere bene.

Ma pochi giorni dopo il suo secondo compleanno, alla sua famiglia è stato detto che il cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. La bambina ha subito gravi conseguenze neurologiche, il che significa che non poteva parlare, camminare, masticare o persino sorridere mentre veniva sottoposta a una serie di chemioterapie spinali e a un trapianto di midollo osseo, hanno detto i suoi genitori a GoFundMe. “Come potete immaginare, questo è stato il momento più difficile possibile per lei”, hanno detto gli attori Diego Bivero-Volpe e Charlotte Carroll.

Aurelia è stata portata d’urgenza in ospedale e le hanno somministrato una serie urgente di chemioterapie spinali e un trapianto di midollo osseo. “Aurelia sarà sempre la guerriera che Charlotte e io ammiro di più. Chiunque l’abbia incontrata è rimasto costantemente in soggezione per la sua resilienza, intelligenza, bellezza e buon umore anche nei momenti più difficili. “Grazie in gran parte al vostro incredibile supporto, siamo stati in grado di lottare al suo fianco per offrirle il maggior tempo e conforto possibili”, si legge nella pagina.