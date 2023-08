“Il nostro più grande successo. Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile. 24/08/23″, così la coppia ha annunciato l’arrivo della prima figlia Asia, nata il 24 agosto a Milano, dove la coppia abita e lavora. I due hanno presentato sui social a tutti i loro follower, con un dolce e tenero selfie e una foto che ritrae la bambina mentre sbadiglia. Tantissimi i commenti e gli auguri dei loro fan e dei colleghi. “Congratulazioni Mamma e Papà! Benvenuta al mondo piccola Asia”, ha scritto Marcello Sacchetta.

Anche Roberto Bolle ha fatto gli auguri ai neo genitori commentando con tre cuori rossi. “Che sensazione straordinaria rendersi conto di star creando una vita dentro di sé – scriveva a giugno – Mi hanno sempre parlato della gravidanza come di una fase bellissima in cui ci si sente un po’ come delle ‘divinità’, ma finché non lo si vive in prima persona non si capisce esattamente cosa si intende”.

Virna Toppi e Nicola Del Freo presentano Asia

Virna Toppi e Nicola Del Freo sono due primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Si sono sposati a ottobre del 2022 a Villa Subaglio, dimora Settecentesca a Merate, alla presenza di numerosi colleghi, fra cui Roberto Bolle – il 10 agosto in Salento hanno partecipato alle nozze di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, altre due stelle del corpo di ballo della Scala.

I due colleghi avevano fatto il giro del mondo quando il 20 luglio 2022 sul palco dell’Arena di Verona era arrivata la proposta di matrimonio al termine del passo a due di “Romeo e Giulietta” durante una replica del gala “Roberto Bolle & Friends”. Il termine era infatti fissato per il 17 agosto, come avevano confidato ai follower in un post pubblicato durante le vacanze a Forte dei Marmi.

“Noi siamo così curiosi di conoscerti, su su!” avevano scritto su Instagram con l’hashtag #waitingforyou (ti stiamo aspettando). “Magari vuole nascere il 20 agosto, giorno del compleanno di Carla Fracci” suggeriva qualcuno. Invece Asia è nata il 24 agosto e oggi la coppia ha pubblicato la foto insieme alla loro bambina.