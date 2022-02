“Ci sposiamo”. Fiori d’arancio per la coppia vip italiana: il grande passo (e l’anello) dopo sette anni di amore

Notizia meravigliosa per la coppia vip italiana. I due non sono solamente uniti dal punto di vista sentimentale, ma condividono anche l’esperienza lavorativa. Lei ha ufficializzato sui social che convoleranno a nozze molto presto. Ha postato delle foto di coppia e un anello scintillante, che sta già facendo sognare i loro follower. Sono infatti arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni nei loro confronti, che potranno salire all’altare e coronare uno dei sogni più suggestivi della loro vita privata.

La sua dolce metà le ha fatto la proposta di matrimonio in un giorno davvero speciale per la coppia. Il 24 gennaio scorso hanno festeggiato sette anni di amore, infatti si sono fidanzati nel 2015, e allora ha deciso di portarla in una Spa, situata su un ghiacciaio del Trentino e lei non ha potuto fare altro che dirgli di sì. C’è stata grande commozione da parte della ragazza, che ha potuto ammirare e poi mettersi al dito uno splendido anello con un cerchio di brillanti. Pura magia solo a vederlo.

Al ‘Corriere della Sera’ i due ballerini famosi hanno voluto dire tutto sulle prossime nozze. La giovane ha raccontato: “Il 24 gennaio era il nostro settimo anniversario, di solito o ci si lascia o ci si sposa. Nicola è la persona più bella che conosco, è corretto in tutto e in sette anni si è dimostrato l’anima pura del primo giorno. Non ho esitato un attimo a dirgli di sì. Mi sono insospettita quando Nicola mi ha portato in una meravigliosa Spa su un ghiacciaio in Trentino con cena intima in un maso per coppie”.





Si sposeranno Virna Toppi e Nicola Del Freo, che sono due noti ballerini della Scala di Milano. Poi Virna Toppi ha aggiunto nella sua intervista: “Aveva programmato tutto, scartando l’opzione vasca da bagno con petali di rosa e scritta Marry Me. Dopo i dolci era nervoso e dalla giacca è spuntato l’anello. Ho poi scoperto che la mia famiglia e la sua sapevano tutto da mesi”. Ovviamente gioia enorme per entrambi, i quali hanno capito definitivamente di potersi vivere per il resto della loro esistenza.

Virna Toppi e Nicola Del Freo si sono incontrati per la prima volta all’interno della sala prove per mettere in scena la ‘Marcia nuziale’ di Mendelssohn nell’opera ‘Sogno’ di Balanchine. Da lì in poi non si sono più lasciati e hanno anche lasciato aperte le porte alla costruzione di una famiglia con l’arrivo dei figli. Ma non per il momento, infatti si concentreranno unicamente sul matrimonio.