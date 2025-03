Valerio Scanu è in uno dei momenti più attivi della sua vita personale e professionale. Ha recentemente partecipato al programma di Rai 1, Ora o mai più, classificandosi quinto, ma ora ha annunciato una vera e propria svolta. Ha confessato che la sua vita è da ritenersi cambiata in maniera netta, grazie ad una novità che gli ha stravolto tutto.

Valerio Scanu ha annunciato così la svolta nella sua vita: “Tutto è iniziato per caso. Oggi sono veramente grato a tutte queste persone perché credo che da quel giorno sia cambiata la mia vita. È stato aggiunto un elemento importante. Questi tipi di percorsi, a maggior ragione se intrapresi in età avanzata, sono complicati, ma se trovi le persone giuste possono arrivare grandi soddisfazioni”.

Valerio Scanu, svolta nella sua vita: “Successa una cosa importante”

Dunque, Valerio Scanu ha proseguito il suo racconto, fatto sul social network Instagram: “Abbiamo debuttato per la prima volta in coppia nel palazzetto di Ferentino ed è stata una bella botta adrenalinica. Io ho sempre fatto canto, da quando ero bambino. Ho iniziato a lavorare come pianobarista a 10 anni (25 anni fa), ho studiato solo dopo la maggiore età (con Luca Jurman che in meno di un anno mi diede nozioni che mi hanno fatto campare di rendita per anni, e ora è tempo di rivederci anche con lui e riprendere a studiare)”.

Il cantante ha deciso di tuffarsi nel mondo del ballo da quasi un anno, precisamente “ballare i latini di coppia a livello agonistico“. E poi ha fatto delle precisazioni sulla danza: “La musica è sempre stata la mia passione, ma bisogna avere rispetto e consapevolezza di ciò che si è e ciò che si fa. Oggi io nella danza, ad esempio, non posso avere la presunzione di andare a fare Blackpool solo perché sono un personaggio noto, ma spero di arrivarci, negli anni, con studio e dedizione. A Sanremo ci sono arrivato dopo anni di giornate e serate a cantare in ogni dove (per non dire in tutti i luoghi). Io sto dalla parte dell’arte, io sto dalla parte della musica”.

Valerio Scanu, che ha anche una laurea in Giurisprudenza, nel giugno dell’anno scorso ha pure aperto un secondo salone per parrucchieri nella capitale Roma. Una vita piena quella dell’ex Amici.