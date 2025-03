Dichiarazioni molto dure e dirette di Valerio Scanu, che intervistato da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, ha demolito senza pietà un altro cantante. Ha rotto il silenzio durante la trasmissione radiofonica Maschio Selvaggio di Rai Radio 2 e tutti sono rimasti increduli di fronte ad una rivelazione così forte sul collega, che è stato protagonista a Sanremo.

Valerio Scanu ha pochi giorni fa ottenuto la quinta posizione nel programma tv Ora o mai più di Marco Liorni, vinto da Pierdavide Carone. Il cantante ha preso di mira un altro artista, accusandolo di non essere in grado di cantare e di aver fatto stonature importanti anche durante il Festival.

Valerio Scanu, attacco all’altro cantante: “Stona, non sa cantare”

Dunque, Valerio Scanu ha distrutto così il cantante: “Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti, il più emblematico ma questo lo sa anche lui è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Non sa cantare, ma non solo per me, non è intonato per niente”.

Scanu se l’è quindi presa con Tony Effe, aggiungendo altri particolari sulla performance del romano a Sanremo 2025: “Nella sua esibizione a Sanremo, quando cantava ’Damme na’ mano’, neanche la forza di strumento così potente come l’autotune è riuscito ad intonarla. Ma questo lo dico con la massima simpatia per Tony Effe”.

Tony Effe per ora non ha risposto a Valerio Scanu, ma chissà se nelle prossime ore non vorrà dire la sua per replicare a dovere a queste accuse.