Una delle coppie più glamour del mondo televisivo-pallonaro. Melissa Satta, da poco a Sky come ‘valletta’ co-conduttrice, e Kevin Prince Boateng fantasista atipico che in Italia ha indossato le maglie di Milan e Fiorentina, hanno fatto sognare. E dalla loro relazione è nato anche un figlio, Maddox. Poi però, come succede sempre più frequentemente anche a chi deve campare con qualche migliaia di euro al mese, i due si sono lasciati.

Eh, che ci volete fare? Oggi è più semplice trovare lavoro come influencer parlando del più e del meno piuttosto che trovare – e tenersi – l’anima gemella al proprio fianco. I tempi cambiano, e come se cambiano, ma il gioco dell’amore resta sempre quello. Così sia Melissa che Kevin hanno voltato pagina. La showgirl ad agosto ha presentato a tutti il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Mattia Rivetti. Come da copione prima uscita insieme nella magica cornice della città lagunare, Venezia. E Prince? Che fine ha fatto?

Eccolo qui, bello felice e tirato a lucido con la sua nuova fiamma. Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng la fine non è stata semplice, ma adesso entrambi vivono una seconda chance. L’ex marito della vip, infatti, ha ritrovato l’amore con la nuova fidanzata Valentina Fradegrada. L’esplosiva 30enne influencer ha mostrato tramite il proprio profilo Instagram, giusto ieri 22 dicembre, le prove della nuova relazione.





I due, Kevin Boateng e Valentina Fadegrada si sono concessi una super vacanza alle Maldive. E ovviamente hanno manifestato a tutti sui social tutta la loro gioia. Non solo lei, influencer sì ma pure laureata in fashion design e marketing nonché 5 volte campionessa di Wushu, un tipo di Kung Fu. Anche Prince, che dopo la partentesi al Monza in serie B è tornato in Germania con l’Herta Berlino, ha fa capire che il suo cuore oggi batte per una persona sola.

Tra scatti in riva ad un mare cristallino, palme e una residenza, o meglio un resort super lussuoso, lo scultoreo Kevin Prince Boateng e la prorompente Valentina Fradegrada sono il ritratto della felicità. Oltre a relax e divertimento i due innamorati hanno tempo anche per gesti romantici e di totale intesa. Nelle foto pubblicate li vediamo sorridenti, sereni, abbracciati, quasi incapaci di staccarsi gli occhi e le mani di dosso. E non manca per la nuova fidanzata anche un classicissimo mazzo di rose rosse. Per non parlare dei rispettivi tatuaggi, sulla mano sinistra Valentina campeggia una B, forse iniziale del cognome del suo uomo. Mentre sulla destra di Kevin ecco un bel VALE. Ah l’amore!