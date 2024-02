Jovanotti, le condizioni di salute dopo l’operazione. Il noto cantante italiano ha provato a rassicurare i fan poco dopo essersi sottoposto alla delicata operazione al femore: “Oggi dopo sei mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente”, ha scritto Jovanotti in un post. Il peggio sembra essere dunque passato e Lorenzo adesso si trova a casa. La situazione.

Jovanotti torna a casa dopo il lungo e delicato intervento. “Il problema biomeccanico che si era creato – si legge nel post dell’artista – non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente”, ha spiegato Jovanotti che ha poi rivolto allo staff medico dell’Humanitas di Milano i suoi sentiti ringraziamenti.

Leggi anche: “Cammino solo con le stampelle”. Jovanotti, a 4 mesi dall’incidente recupero in salita





Jovanotti torna a casa dopo il lungo e delicato intervento: il messaggio ai fan

“Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE!”, ha scritto Jovanotti. E adesso un’altra lieta notizia sulle sue condizioni di salute: Jovanotti ha fatto ritorno a casa.

“Grazie per i messaggi di questi giorni!!! un grande abbraccio a tutti!”, ha scritto il cantante informando i fan di aver lasciato l’ospedale per proseguire a casa propria il periodo di guarigione. Jovanotti, nel comunicare la notizia, ha preferito creare una galleria di immagini simboliche che riuscissero a interpretare al meglio lo stato d’animo.

Scorci di paesaggio rubati lungo il tragitto, la carta dei tarocchi che indica la forza e in ultimo la foto del cantante stesso a un concerto colto di spalle e con le braccia spalancate verso il suo pubblico. Tutto fa pensare dunque che il cantante proseguirà al meglio nelle cure per tornare più forte di prima.