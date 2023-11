Jovanotti, a quattro mesi dall’incidente in bici di cui è rimasto vittima a Santo Domingo non arrivano buone notizie. Il cantante, che si trovava in vacanza con la compagna Francesca Valiani e aveva deciso di portare la bicicletta per compiere qualche giro nell’interno dell’isola, era stato protagonista di una caduta rovinosa. Secondo quanto raccontato, il cantante non avrebbe notato i dissuasori della velocità sull’asfalto mentre stava percorrendo un tratto di strada di gran lena.

Da qui la caduta autonoma e le ferite. Si era rotto il femore in tre punti e si era fratturato la clavicola. “Sono volato alla grande. Sono in Repubblica Dominicana ospite di un amico, mi son portato la bici e al terzo giorno, sbam”, aveva detto.





Jovanotti, il cantante non si è ancora ripreso dall’incidente in bici

Aggiungendo poi: “Un’operazione piuttosto comune ma ci vorrà un po’ di tempo. Sono qui, sono vivo. C’è di peggio, dai. Sono a posto”. L’intervento non era andato secondo le previsioni. E come detto le notizie non sono delle migliori. “Sono passati quattro mesi dal botto”, ha premesso in un video postato su Facebook. “Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare”.

“Per ora sto appoggiando il piede. Insomma, procediamo. I muscoli mi fanno male. Però tutto bene dai. Sento che dentro di me c’è una gestazione di qualcosa di forte e importante. Ci vuole tempo, purtroppo. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo. Io nel mentre lavoro e leggo molto. Ah, sto facendo fisioterapia due volte al giorno”.

E ancora, ha aggiunto: “Penso a quando ci rivedremo: un sogno. Sto scrivendo e sto prendendo appunti. Lascio tutto aperto e non fisso nulla. L’unica decisione che prendo è quella di voler andare avanti“. “Adesso non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Tra un po’ dovrò operarmi per togliermi la placca alla clavicola perché si sta staccando. Ma va bene, andiamo avanti un giorno alla volta. Ho fatto un gran bel casino, chi se lo aspettava”, conclude Jovanotti, un poco scorato.